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NBA西區決賽第三戰，奧克拉荷馬雷霆隊在客場上演一場精彩的逆轉秀。儘管馬刺隊在開賽初段打出一波震撼的15：0攻勢，但雷霆隊隨即展現衛冕軍的韌性，靠著恐怖的板凳戰力，最終以123：108擊敗聖安東尼奧馬刺隊，在系列賽中取得2：1領先，並成功奪回主場優勢。麥凱恩（Jared McCain）此役替補上陣轟下24分，成為球隊打爆馬刺的重要功臣。本場賽事的勝負關鍵並非當家MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），而是雷霆隊深不可測的替補軍團。雷霆替補席今晚狂轟76分，不僅寫下自1971年有相關數據統計以來，分區決賽或總決賽中任何球隊替補席的最高得分紀錄，更讓系列賽替補得分總差距拉開至119分之多。其中，季中交易加盟的麥凱恩扮演了「奇兵」角色。他全場21投10中攻下生涯季後賽新高24分，正負值高達+28，不僅在下半場承擔大量控球任務，多次在內線強勢挑戰文班亞馬（Victor Wembanyama）的上籃更成為穩定軍心的關鍵。亞歷山大賽後高度讚賞這位隊友：「麥凱恩充滿自信，清楚自己的定位，總能做出正確的判斷。」面對馬刺隊嚴密的包夾防守，亞歷山大本場比賽轉型為助攻者，雖然個人17投僅6中，但也貢獻了26分與12次助攻的雙十數據。雷霆教頭戴格諾特（Mark Daigneault）在開局落後時展現執教功力，果斷棄用「雙塔」改打空間型陣容，成功拉開馬刺禁區防守，為麥凱恩與傑林·威廉姆斯（Jaylin Williams）製造更多進攻空間。傑林·威廉姆斯今日繳出18分、5籃板，包含6投5中的三分外線，成為雷霆拉開比分的另一把尖刀。反觀馬刺隊，雖然迎來福克斯（De'Aaron Fox）復出，文班亞馬也貢獻26分、4籃板，但全隊過於依賴主力輪替。數據顯示，文班亞馬在場上的39分鐘內馬刺還淨勝雷霆4分，但他休息的9分鐘內，球隊竟淨負19分。正如賽後所述，當馬刺二陣容無法維持競爭力，面對板凳深度聯盟第一的雷霆時，輸球似乎已是必然的結果。雷霆隊在這場勝利後，已在本屆季後賽取得客場5勝0敗的完美紀錄。系列賽第4戰將於本週日繼續在聖安東尼奧進行，屆時馬刺若無法解決板凳戰力落差及陣容深度問題，恐將面臨更加嚴峻的淘汰邊緣。