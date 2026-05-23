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味全龍2：0中信兄弟

台鋼雄鷹2：0統一獅

富邦悍將3：1樂天桃猿

中職今（23）日大巨蛋、桃園、澄清湖三地開打，三戰都有全壘打演出。魔鷹、蔣少宏分別轟出致勝兩分砲，富邦悍將張育成最為風光，不僅首局首打席開轟，還敲出單場雙響砲，並與陳晨威火拚共譜中職紀錄。⚾️5/23中職戰果：台鋼雄鷹在澄清湖主場迎戰統一獅，台鋼先發投手坎南展現極致壓制力，主投7局僅被敲零星3安、狂飆8次三振且沒有投出保送。統一先發投手布雷克同樣主投7局，但在4局下遭魔鷹轟出致勝兩分砲。獅子軍雖在5局及8局攻佔得點圈，甚至一度攻佔滿壘，但受制於台鋼牛棚黃群、陳柏清聯手封鎖，痛失反撲機會。9局上台鋼終結者林詩翔成功關門，終場台鋼以2比0完封統一，喜迎3連勝與主場6連勝。中信兄弟今日續戰味全龍，雙方上演投手戰。兄弟先發德保拉前7局僅被敲3安，卻苦等不到火力支援。味全王牌左投梅賽鍶同樣展現壓制力，主投8局僅被敲4安無失分、送出4次三振。但蔣少宏在第八局鎖定兩分砲轟德保拉，打破0比0僵局。9局下兄弟展開最後反攻，雖靠突襲短打上壘，但終結者林凱威隨即回穩連抓3個出局數，成功關門，豪奪7連勝。苦吞4連敗的兄弟，本季37場已吞下25敗，勝率僅有3成06。樂天、富邦首局就有記錄性演出，富邦開路先鋒張育成率先開轟，樂天第一棒陳晨威隨後在下半局回敬一轟扳平，兩隊第一棒同場在首局首打席開轟，攜手締造中職新紀錄。富邦打線隨後靠著池恩齊、林澤彬接連安打及對方守備失誤再度取得領先。5局上張育成再度發威，轟出單場第二發陽春砲，本季第6轟出爐，和朱育賢、蘇智傑並列全壘打王。投手方面曾效力樂天的富邦先發投手鈴木駿輔今面對老東家，主投7局僅失1分，展現優質壓制力，順利收下本季4連勝。反觀曾披悍將戰袍的樂天洋投艾菩樂，主投6局挨2轟失3分（2分責失），吞下聯盟最多的第6敗。後續富邦由張奕、曾峻岳聯手鎖定戰局，終場富邦就以3：1帶走勝利。