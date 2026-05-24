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在西區決賽第三戰以108：123敗給奧克拉荷馬雷霆後，聖安東尼奧馬刺隊在系列賽中已陷入1比2的落後局面。對馬刺而言，接下來的第四戰已不僅僅是一場比賽，更是一場「輸不得」的生死存亡之戰。然而，根據數據顯示，馬刺隊的前景極其嚴峻，在雷霆隊總教練戴格諾特（Mark Daigneault）的執教生涯中，球隊在系列賽第四戰（Game 4）的戰績竟然是驚人的8勝0敗，展現出極強的終結系列賽競爭力。第三戰開賽初段，馬刺曾以15：0的強勢開局讓主場球迷陷入瘋狂，展現出背水一戰的企圖心。但雷霆隊隨即展現衛冕軍底蘊，穩住陣腳後反超比分，最終帶走勝利。馬刺球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在賽後受訪時坦言，球隊目前面臨巨大的試煉，「我們將看看自己到底是塊什麼料。」然而，比賽中馬刺在發生衝突後的表現卻顯得急躁，例如卡斯特（Stephon Castle）在獲得技術犯規與對方惡意犯規後的罰球失手，便反映出球隊在壓力下的專注力正逐漸流失。對於馬刺隊而言，這場比賽最令人擔憂的消息，莫過於雷霆教頭戴格諾特在第四戰的恐怖統治力。雷霆在戴格諾特帶領下，於系列賽第四戰保持8戰全勝的完美紀錄。若馬刺無法在下一戰止住頹勢，一旦系列賽形成1：3的落後局面，且必須前往客場進行第五戰，對於這支年輕的隊伍來說，無疑是極大的心理壓力。雷霆隊能夠在第三戰逆轉，除了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的組織串聯外，麥凱恩（Jared McCain）砍下生涯季後賽新高24分的驚人表現更是關鍵。亞歷山大賽後盛讚麥凱恩充滿自信，能在場上果斷決策，這正是雷霆陣容深度的體現。反觀馬刺，在系列賽中連續兩場比賽在決勝期被對手徹底壓制。若馬刺在第四戰仍找不出應對雷霆替補軍團的解法，且無法在防守端找回開場時的凝聚力，這場西區決賽很有可能在5場比賽後就宣告結束。