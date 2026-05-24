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儘管NBA季後賽戰火未熄，洛杉磯湖人隊的休賽季補強計畫已提前升溫。近期有消息指出，湖人隊已將目光鎖定在合約總價達6700萬美元的紐奧良鵜鶘隊的防守大將赫伯特·瓊斯（Herbert Jones），期望能透過交易升級球隊側翼深度，解決目前側翼戰力不足的缺口。另外奧克拉荷馬雷霆隊的哈騰斯坦（Isaiah Hartenstein）據傳也可能是湖人補強目標。根據NBA記者伊凡·賽德利（Evan Sidery）的報導，湖人隊正準備在今年夏天對瓊斯發動猛烈攻勢，並將其視為首要交易目標。賽德利指出，湖人早在今年2月交易截止日前就曾嘗試接觸鵜鶘，今年休賽季將再次叩關。赫伯特·瓊斯目前的合約已確認延長，他與球隊達成了一份為期3年、總額6700萬美元的資深球員延長合約，該合約將持續至2029-30賽季。這份長約能為湖人隊帶來長期薪資確定的優勢，讓他平均每年薪資約為2050萬美元，並在2029-30賽季附帶價值2410萬美元的球員選項。據報導，湖人可能提出的交易包裹將以范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、克內希特（Dalton Knecht）以及部分選秀資產作為薪資匹配基礎。湖人隨隊記者喬凡·布哈（Jovan Buha）近期強調，湖人今夏的優先任務是同時補強前場與側翼戰力。除了赫伯特·瓊斯外，湖人也密切關注中鋒市場，目標補強禁區籃板能力與內線防守。Bleacher Report分析師艾瑞克·平庫斯（Eric Pincus）更提出了一項更具企圖心的交易提案，建議湖人以范德比爾特、克內希特以及多枚首輪籤作為籌碼，從鵜鶘隊換取赫伯特·瓊斯、墨菲三世（Trey Murphy III）與米西（Yves Missi）。若此交易成真，將大幅重塑湖人的側翼深度與內線高度。除側翼外，雷霆隊的哈騰斯坦也是湖人的潛在目標。若雷霆因薪資空間限制選擇放棄其球隊選項，哈騰斯坦若進入自由市場，湖人將成為最具說服力的落腳處之一。平庫斯指出，哈騰斯坦的籃板能力與內線存在感，正是目前湖人陣容所急需的關鍵特質。隨著休賽季臨近，湖人隊展現出積極重組的決心，試圖透過多項陣容調整，在維持競爭力的前提下，為球隊注入更多物理對抗性與側翼防守天賦。