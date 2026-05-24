我是廣告 請繼續往下閱讀

比賽地點： 騎士主場（Rocket Arena）





騎士主場（Rocket Arena） 開賽時間： 5月24日（日）上午08：00





克里夫蘭騎士：修正下半場斷電危機，擺脫低迷罰球並活化小球戰術 騎士隊在前兩戰都暴露出相同的致命傷：比賽後半段體能下滑、失誤飆高，且進攻陷入流於單打的斷電狀態。此外，G2全隊糟糕的罰球命中率（僅68.8%）也親手葬送了追分機會。回到主場後，騎士必須在面對尼克的高壓防守時大幅減少非受迫性失誤。教練團預計會增加小球陣容的時間來提升進攻速度與外線空間，如何分配36歲老將哈登與米契爾的體能，並維持整場48分鐘的競爭力，將是騎士能否止敗的關鍵。





騎士隊在前兩戰都暴露出相同的致命傷：比賽後半段體能下滑、失誤飆高，且進攻陷入流於單打的斷電狀態。此外，G2全隊糟糕的罰球命中率（僅68.8%）也親手葬送了追分機會。回到主場後，騎士必須在面對尼克的高壓防守時大幅減少非受迫性失誤。教練團預計會增加小球陣容的時間來提升進攻速度與外線空間，如何分配36歲老將哈登與米契爾的體能，並維持整場48分鐘的競爭力，將是騎士能否止敗的關鍵。 紐約尼克：延續九連勝瘋狂氣勢，無限換防與板凳奇兵成最大底牌 隨隊記者與專家們指出，尼克在G2展現了恐怖的陣容深度，當核心布朗森（Jalen Brunson）上半場遭到嚴密包夾時，其他核心與綠葉球員能立即挺身而出。阿奴諾比（OG Anunoby）與布里吉斯（Mikal Bridges）構築的外線防守鐵壁，在G2後半段再度封鎖了騎士雙槍。尼克目前團隊士氣與自信心都處於頂點，G3的關鍵在於能否在客場頂住騎士開局的猛烈反撲，利用無限換防與強悍的籃板保護繼續摧毀騎士的進攻節奏。





克里夫蘭騎士：埃文·莫布利（Evan Mobley） 騎士隊的明星內線莫布利，在即將到來的 G3 面臨極其巨大的戰術挑戰。為了對抗尼克強悍的防守，騎士預計會拉長使用「小球陣容」的時間，這意味著中鋒艾倫（Jarrett Allen）下場時，莫布利必須獨自頂上五號位。在這種配置下， 莫布利在內線將要1對1硬扛尼克明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns） 。莫布利不僅在防守端要發揮靈活的橫移與護框能力阻止唐斯的外線與單打，進攻端更要打得更有侵略性，他能否守住克城的內線生命線，將直接決定騎士小球陣容的成敗。





騎士隊的明星內線莫布利，在即將到來的 G3 面臨極其巨大的戰術挑戰。為了對抗尼克強悍的防守，騎士預計會拉長使用「小球陣容」的時間，這意味著中鋒艾倫（Jarrett Allen）下場時，莫布利必須獨自頂上五號位。在這種配置下， 。莫布利不僅在防守端要發揮靈活的橫移與護框能力阻止唐斯的外線與單打，進攻端更要打得更有侵略性，他能否守住克城的內線生命線，將直接決定騎士小球陣容的成敗。 紐約尼克：喬許·哈特（Josh Hart） 尼克的「鐵人」前鋒哈特，在G1第四節與延長賽幾乎遭到冰存，但他迅速在G2迎來史詩級的救贖。在G2中，哈特完全看穿了騎士隊放空他的防守戰術，全場外線瘋狂出手11次命中5球，狂飆季後賽生涯新高的26分，外加7次助攻。他的神勇發揮徹底擊碎了騎士的防守策略。G3作客克里夫蘭，哈特依然是尼克隊最不可或缺的能量核心，他除了要繼續保持外線信心，其歷史級的衝搶防守籃板與攻防轉換能力，將是尼克體系運轉的核心燃料。





尼克九連勝氣勢 vs. 騎士主場反撲： 尼克能否在客場延續G2大勝16分的瘋狂氣勢一舉聽牌？還是連退兩場的騎士能利用主場優勢展開絕地大反擊？



哈特能否延續奇兵手感： G2狂砍26分創生涯新高的哈特，作客克里夫蘭時是否會繼續遭到騎士放空？他能否維持外線火力讓騎士防線付出代價？



莫布利在小球陣容中的內線抗衡： 當騎士擺出小球陣容，莫布利在內線獨自對位唐斯時，能否成功限制這位全能長人的發揮並保護好防守籃板？



騎士雙槍的體能與失誤控制： 面對阿奴諾比與布里吉斯築成的紐約窒息壓迫，哈登與米契爾能否在主場減少失誤，並克服下半場的體能崩盤危機？





紐約尼克： 無重大傷兵。





無重大傷兵。 克里夫蘭騎士： 無重大傷兵。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 08:00 AM 紐約尼克 vs. 克里夫蘭騎士 (G3)

NBA 2025-26季後賽東區決賽第三戰即將開打！台灣時間5月24日，系列賽將首度移師克里夫蘭騎士的主場Rocket Arena。在前兩戰中，大蘋果紐約尼克展現了無與倫比的宰制力，先是在G1完成了22分的驚天大逆轉，接著在G2靠著綠葉球員爆發，以109：93大勝克里夫蘭騎士。目前帶著2：0優勢的尼克誓言客場聽牌，將季後賽連勝紀錄堆高至9連勝；而退無可退、陷入絕境的騎士隊則必須在主場全力反撲，全面引爆東區決賽的關鍵時刻。✳️對於克里夫蘭騎士而言，前兩場的紐約客場之旅無疑是苦澀的。G1痛失大好領先局勢，G2又在下半場進攻徹底斷電，導致球隊再度陷入0：2的落後逆境。儘管局勢危急，但騎士隊也深知這已經是他們連續兩個系列賽面臨0：2落後，具備充足的抗壓經驗。回到熟悉的克城主場，後場雙槍哈登（James Harden）與米契爾（Donovan Mitchell）勢必要重整旗鼓，並在進攻端增加傳導。全隊已進入毫無退路的緊繃作戰狀態，誓言要在火箭鋼鐵體育館扳回一城，捍衛主場尊嚴。在東區決賽前兩戰中，紐約尼克完全展現了大魔王本色。G1在最多落後22分的絕境下硬是逆轉戰局，而G2他們拒絕重蹈覆轍，在第三節發動一波18：0的毀滅性攻勢一舉奠定勝基，最終在主場球迷的歡呼聲中輕鬆再下一城，目前正處於季後賽9連勝的顛峰狀態。G3首度作客克里夫蘭，總教練布朗（Mike Brown）肯定會要求全隊延續前兩戰窒息式的防守強度，並期盼多點開花的進攻火力能繼續保持，目標在客場直接奪下3：0的絕對聽牌優勢。✳️✳️✳️✳️✳️2025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：