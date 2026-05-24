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▲高秀玲（圖中）說，康是美除了健康美麗，更包括時尚與追求，「康是美多年來就是從人生活剛性的需求著眼」，希望能夠常常能夠在康是美看到一些驚奇。（圖／記者鍾泓良攝影）

引進韓國自有品牌 康是美照顧剛性需求也追時尚

台灣近期股市站上4萬點，但景氣彷彿只有AI鶴立雞群。當被問到傳統產業該怎麼走下去，統一集團董事長羅智先今（24）日出席星巴克及康是美600店活動時說，各行各業都會很辛苦，好的有人看了眼紅，不好的自己也很掙扎，認為需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動。面對景氣議題，羅智先強調，各行各業都會很辛苦，好的有人看了眼紅，不好的自己也很掙扎，但需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動，「我們不能說好，我們也不能說不好」，只能每天戰戰兢兢去順應，「全世界大概只有一個人，可以知道明天會發生什麼事情。」羅智先表示，AI是一種工具，最後還是應用到生活層面上來講，但他也不可否認未來世代裡面，將會以數據進行生活，很多東西都會慢慢融入這些情境，若不進入那個情境，未來也沒有工具及管道接洽，最終慢慢被邊緣化。對於未來門市、零售會用什麼風貌表現，他認為，「其實零售業的本質從一開始都沒有改變，只是隨著社會的變遷」，他自己認為，集團做實體門市，有些觀念必須要改變，包括提供探索、娛樂、體驗及教育功能，若沒有相關元素，那麼實體店就沒有生命跟靈魂，大可透過數據的方式或者電子商務的方式去採購，門市必須要提供體驗經驗，才會讓消費者願意多停留。而對於快速展店所面臨的人力短缺及AI導入，羅智先說，康是美電商每年都在成長，目前約占業績的1成。至於AI引進，消費者還是更願意去門市消費，那就是重視服務溫度，「就是很多東西他可以用AI來處理，但是很多東西我覺得我們很大的一個體驗就是人跟人之間的那種互動。」而康是美愿秀門市引進許多韓國自有品牌的保養品、化妝品，這些都是過去台灣藥妝店少見的產品。面對康是美及星巴克品牌策略，統一美麗事業董事長高秀玲說，康是美除了健康美麗，更包括時尚與追求，「康是美多年來就是從人生活剛性的需求著眼」，希望能夠常常能夠在康是美看到一些驚奇。而在星巴克方面，她說，喜歡星巴克的消費者來店頻率高，而上百萬會員都很願意提供想法，因此除了平常接受到的口味之外，他們也希望可以有搭配心情的不一樣產品，因此推出咖啡豆用不同方式呈現的「星巴克咖啡三式」，無論是與親友分享喜悅或是沮喪獨處都可以搭配。