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被封為「惡魔偶像」的日本新生代人氣歌手兼藝人Ano，近期在自己主持的綜藝節目《Ano Channel》中，遭到製作單位事前隱瞞訪綱，並在錄影現場被硬逼回答「討厭哪位藝人」，導致她脫口說出資深女星鈴木紗理奈，因而引發爭議。Ano昨（23）日晚間大動作在社群平台X發文反擊，痛批節目組長期忽視藝人抗議、強行錄製不妥企劃，並憤怒宣告：「我要退出節目」，直接腰斬這個以自己為名的招牌節目。18日深夜播出的節目中，主持人與來賓一邊回答問題、一邊進行足球射門。在錄影開始前Ano曾多次向工作人員表達不安，並明確表示自己完全沒有提前拿到題目，希望能問一些安全、無害的話題。沒想到，環節開始後，球門前的大螢幕最後竟赫然亮出「繼貝琪之後，妳下一個討厭的藝人是誰？」在非得把錄影進行下去的壓力下，Ano最終只能硬著頭皮大喊出資深女星「鈴木紗理奈」的名字並起腳射門。Ano更揭露，當時她隨即向工作人員要求「我的發言也必須消音打馬賽克，不然對方太可憐了」，沒想到節目組在正式播出時竟然將這句保護前輩的話惡意剪掉，刻意製造衝突話題，恐怖的現場氣氛讓當時在場的男團JO1、INI成員都忍不住私下驚呼：「講真的，這種問題真的太糟糕了！」節目播出後，莫名躺槍的鈴木紗理奈20日在個人IG帳號上限時動態憤怒發文，質疑自己明明沒有出席，卻在節目上被大談特談，痛批「根本就是公開霸凌」，強烈表達不滿。眼看被全面炎上，朝日電視台隨後於22日、23日連續兩天發表謝罪聲明，坦承所有責任皆在製作單位，坦言工作人員缺乏把關，才設計出這種刻意演出的爭議企劃。然而，製作單位的道歉並未撫平Ano的怒火，Ano在昨（23）日發文揭露，直到錄影前一刻大家都還被隱瞞題目，所有人都是冒著冷汗在極度不適的狀態下硬撐，不願再配合演出惡女的她憤而宣布請辭，並誠心向無端被捲入的鈴木紗理奈表達歉意。由於節目組在題目中刻意提及「繼貝琪之後」，也讓Ano過往與女星貝琪（Becky）的恩怨再度被放大檢視。Ano過去曾在多個外景節目與談話節目中，直言不諱地表示自己很討厭貝琪，理由是覺得對方「講話太愛搶鏡、表現太貪婪，而且活力充沛到讓人無法理解」，甚至還曾公開封鎖對方的社群帳號。雖然兩人在2023年10月曾於廣播節目中同台大和解，但Ano在2025年6月登上富士電視台節目時，又再度重申貝琪確實是自己覺得很麻煩的人。Ano憑藉著獨特的惡魔系個人風格與有話直說的率真性格，近年在日本演藝圈爆紅，雖然平時常有驚人之舉，但她也在聲明最後坦言，逼人暴露黑料的企劃對嘉賓非常失禮，自己早已向經紀人表達「無法再繼續合作」的想法，沒想到就發生了這次的炎上事件。