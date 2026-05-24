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台灣婚姻平權正式上路滿7週年，前總統蔡英文今（24）日在社群平台Threads上感性發文，回憶起七年前的今天，自己在總統府內簽署這項歷史性的法案並宣布生效，讓台灣成功跨出這一步，成為亞洲第一個同性伴侶可以合法結婚的國家。蔡英文表示，這一步不單單只是法律條文的改變，更是無數人多年來攜手努力、彼此理解並共同前進的珍貴成果。蔡英文表示，這條路走來並不易，但台灣社會最終選擇用民主的方式，讓自由與平等繼續往前走，她也由衷感謝每一位曾經勇敢相信愛、讓台灣變得更好的朋友，願每一個人都能在這片土地上自由地愛、安心地生活。當大家沉浸在感人的氛圍時，蔡英文無預警在留言區放冷箭，幽默寫下：「婚姻平權過了7年了，找不找得到對象，就是各位的事了。」讓溫馨紀念日變成公開處刑單身狗。文章湧入大量留言，被戳中痛點的網友崩潰「我不覺得這是一個有社會共識的安慰法」、「被前總統國家級傷害，請問可以申請國賠嗎？」甚至有人苦笑向政府喊話「通過普發另一半的法案」；也有網友笑稱「退休人士真的很喜歡挑起戰火」。不過，更有不甘示弱的網友反擊，隔空向蔡英文喊話：「妳自己還不是一樣沒找到對象！」