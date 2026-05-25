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▲《泰好玩是真的》 葛兆恩（左起）、紀成澔、楊翹碩、夏和熙合體玩翻泰國。（圖／結果娛樂提供）

▲夏和熙早上被叫醒做瑜珈。（圖／結果娛樂提供）

直式網路實境 Vlog《泰好玩是真的》將於6月5日開播,由夏和熙、葛兆恩、紀成澔、楊翹碩四位曾合作《我說愛你是真的》的演員再度合體，前進泰國展開一場充滿未知的瘋狂旅程。其中體驗水上瑜珈的環節，讓原本只想去放鬆的夏和熙傻眼：「為什麼清晨要被叫起來做瑜珈！」眾人到泰國體驗許多當地好吃好玩的行程，其中在水上瑜珈環節，原本以為只是去放鬆旅遊的夏和熙，大清晨被叫起來做瑜珈相當崩潰，葛兆恩原本自信滿滿，實際體驗後卻秒崩潰：「只要一個人晃,兩個人就一起翻。」水性不錯的紀成澔越玩越嗨，頻頻落水也停不下來。葛兆恩透露，雖然過去曾到訪泰國，但這次拍攝《泰好玩是真的》的體驗和以往完全不同：「以前比較像放鬆旅行,這次反而像四個人一起被丟進未知任務裡。」紀成澔則表示，因為彼此早已培養出好默契，整趟旅程幾乎沒有工作的緊繃感：「比較像一群朋友一起失控出遊,很享受 Chill 的氛圍。」被團員公認是「泰國地頭蛇」的夏和熙笑說，原本以為這趟會是輕鬆的慶功旅行，沒想到最後根本變成大型失控現場：「出發前明明把所有事情都交代好了，結果大家還是什麼都沒帶，只能一路見招拆招！」超真實吐槽瞬間笑翻全場。不過，夏和熙也稱讚其他三人其實都有冷靜成熟的一面，無論是轉機時一路狂奔趕路，還是飛行途中遇上亂流顛簸，大家反而異常淡定，旅途中，四人私下真面目也全面曝光，夏和熙爆料紀成澔是吃貨，可以從早吃到晚，回飯店還要叫外送宵夜，楊翹碩則自認是最容易分心的人，常被新鮮事物吸引，拍一拍就脫隊出鏡。直式網路實境 Vlog《泰好玩是真的》於6月5日起每週五晚間8點於 OnReel APP 付費更新最新集數，6月13日起每週六晚間8點於優酷國際版 YOUKU APP、Is Real 是真的 YouTube頻道、劇光日常 drama days YouTube 頻道、VBL Series YouTube 頻道免費觀看。