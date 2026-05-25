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MLB舊金山巨人隊球星李政厚，23日因背部傷勢被列入10天傷兵名單，他本季打擊持續無法突破上限，OPS.696比去年還差，日媒《Full Count》也關注這位韓國當代巨星，特別提到他曾被盛讚是「韓國鈴木一朗」，卻因為低迷表現招致球迷批評，甚至有人怒噴：「趕快賣掉他吧」，日媒寫道，「李政厚整體評價兩極，也有支持球迷祝福他早日回歸。」日媒昨日以《「韓國鈴木一朗」又受傷：儘管簽下180億日圓大合約…球迷卻持續失望：交易呼聲四起》為題，報導關於李政厚本季表現。他自2023年底與巨人簽下一份6年1.13億美元（約合新台幣35.5億）大約後，場上表現明顯不符身價，今年開季以來也遲遲未能打出預期表現，如今還躺進傷兵名單。根據《NBC Sports Bay Area》報導，李政厚於19日對響尾蛇賽前練習時，背部出現不適症狀，隨後他仍留在場上，但最終傷勢惡化，不得不提前退場。本季他出賽48場，繳出打擊率2成68、3轟、OPS.696、WAR0.3成績。由於李政厚出生於日本第4大都市－名古屋市，父親李鍾範也曾效力於中日龍，日媒因而相當關注李政厚動態，還稱其為「韓國鈴木一朗」，2024年，他實現挑戰大聯盟夢想，以當時亞洲野手史上最大約前往舊金山，但首年因傷僅出賽37場，去年則健康出戰150場，留下打擊率2成66、8轟、OPS.735平庸成績單。眼見李政厚遲遲打不出成績，目前又還剩下3年大約，還頻繁遭遇傷痛打擊，美國球迷徹底炸鍋，在巨人官方社群留言，「把李政厚交易掉吧」、「把球隊賣掉算了」、「不意外，完全在預料之中」、「又受傷，是在開玩笑嗎？」但另一方面，李政厚全球廣大粉絲，也現身為他加油打氣，祈禱他早日康復：「李政厚，快點好起來啊」、「看到你受傷我很想哭」、「受傷真讓人難過，希望這次只是輕傷」，這位出生於日本的韓國球星，持續因場上表現引發球迷討論。