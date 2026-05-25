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洛杉磯道奇隊今（25）日繼續在客場作客密爾瓦基釀酒人主場。道奇隊此役推出日籍強投山本由伸掛帥先發，他主投7局僅失1分，搭配打線在第5局靠著塔克（Kyle Tucker）與帕赫斯（Andy Pages）的長打火力串聯，單局灌進4分奠定勝基，而大谷翔平本場選獲2保送，終場道奇隊以5：1擊敗釀酒人收下2連勝，目前以33勝20敗的戰績持續穩居國家聯盟西區龍頭寶座。山本由伸今日開賽雖然被擊出安打，但隨即穩定陣腳讓對手敲出雙殺打，並順利解決釀酒人明星捕手康崔拉斯（William Contreras）。第2局山本遭遇小幅亂流，先投出觸身球後又被敲出安打，讓釀酒人攻占一、三壘，隨後對手利用內野滾地球護送回1分。此時山本雖發生暴投讓跑者攻占二壘，但他及時拿到第3個出局數，將傷害降到最低。第3局山本由伸在連續解決2人後，被釀酒人打者圖榮（Brice Turang）擊出中外野平飛安打。圖榮試圖挑戰二壘，但道奇隊中外野手帕赫斯展現精準長傳完成觸殺。第4局山本由伸再度兩出局後遇到挑戰，被擊出安打與投出保送，隨後他沉著面對打者弗里利克（Sal Frelick）並將其解決，再度化解得點圈危機。比賽後半段山本由伸愈投愈穩，第5局投出俐落的三上三下；第6局雖在1出局後連續被敲出2支安打，但他隨即誘使打者擊出雙殺打解危。第7局山本再度順利抓到3個出局數，完成今日的投球任務。總計山本由伸今日主投7局用了98球，被敲出7支安打，投出3次三振、1次四壞球保送、1次觸身球與1次暴投，失掉的1分為責失分。賽後他的個人防禦率（ERA）下修至3.09，今日單場最快球速則達到96.7英里（約155.6公里），順利奪下本季第4勝。道奇隊打線今日在第4局靠著釀酒人先發投手斯普羅特（Brandon Sproat）的暴投率先攻下1分。第5局進攻全面爆發，塔克在壘上有跑者時擊出帶有2分打點的三壘安打，緊接著帕赫斯瞄準失投球，轟出左外野方向的2分打點全壘打，這也是他個人本季的第11發全壘打，幫助道奇單局狂灌4分鎖定勝局。大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊，全場3打數沒有擊出安打，但憑藉著選球眼選到了2次四壞球保送。賽後大谷的打擊率稍微下滑至0.272，整體攻擊指數（OPS）則為0.875，同時也正式中斷了先前連續9場比賽擊出安打的火熱表現。比賽尾聲，道奇隊牛棚克萊茵（Will Klein）與史考特（Tanner Scott）各扛下一局的投球任務，皆投出無失分的內容，成功守住球隊勝利。釀酒人隊先發投手斯普羅特今日主投4局失3分，吞下本季第3敗（另有4勝），不過釀酒人目前仍以30勝20敗的戰績位居國聯中區第一。