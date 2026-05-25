我是廣告 請繼續往下閱讀

排名 球員名稱（Player） 大滿貫正賽出賽場次 備註（Status） 1 喬科維奇（Novak Djokovic） 82場 2026法網首輪達陣，獨居歷史第一 2 費德勒（Roger Federer） 81場 已退役 2 洛佩茲（Feliciano López） 81場 已退役



2026年法國網球公開賽在巴黎羅蘭加洛斯球場展開男單首輪的焦點戰役。大會第3種子、塞爾維亞傳奇球王喬科維奇（Novak Djokovic），今（25）日在首戰就遭遇了地主未種子黑馬佩里卡（Giovanni Mpetshi Perricard）的強力挑戰。喬科維奇在開局不慎先丟一盤的情況下，憑藉著豐富的大賽經驗在第二盤險勝扳平，隨後完全掌控比賽節奏，最終以5：7、7：5、6：1、6：4逆轉勝出。這場勝利不僅讓他寫下在法網22次出賽首輪全勝的完美紀錄，更讓他正式超越宿敵費德勒（Roger Federer），獨居歷史大滿貫出賽次數榜首。擁有地主觀眾熱烈應援的佩里卡，今日開賽展現極具侵略性的強力發球與底線抽球，在前兩盤給予前世界第一極大的壓迫。然而，在經歷了前兩盤高強度的拉鋸戰後，這位地主年輕小將的體能出現下滑。展現大賽底蘊的喬科維奇在第三盤數度破發成功橫掃該盤，並在第四盤一開局就再度破發成功，奠定領先優勢。儘管佩里卡在第四盤隨後頑強回破，試圖咬住比分維持競爭力，但喬科維奇在關鍵局頂住壓力，最終在賽末點以一記俐落的底線正拍致勝球鎖定勝利。贏球後放鬆心情的喬科維奇，甚至還在場邊向觀眾大秀了一段慶祝舞姿，展現不俗的活力。賽後兩人在網前熱烈擁抱，佩里卡離場時也獲得了全場巴黎球迷的起立鼓掌致敬。這場勝利是喬科維奇職業生涯在四大滿貫賽事的第82場正賽先發，讓他正式打破原本與費德勒、洛佩茲共同保持的紀錄，單獨登頂網球歷史神殿。自2005年首次亮相巴黎以來，喬科維奇在法網的22次出賽中，保持了首輪從未敗北的紀錄。這位目前世界排名第3的塞爾維亞名將，本次參賽的終極目標是奪下個人職業生涯的第4座法網冠軍金盃，也是他自2023年奪冠後的首座紅土大滿貫頭銜。順利挺進男單64強後，喬科維奇在第二輪賽事中，將再度碰上另一位地主法國選手羅耶（Valentin Royer），爭奪32強的席位。