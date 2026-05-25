紐約洋基今（25）日主場迎戰坦帕灣光芒，兩隊本場比賽上演投手戰，洋基先發投手威瑟斯（Ryan Weathers）繳出7局無失分好投，光芒拉斯穆森（Drew Rasmussen）同樣投出7局無失分，兩隊前8局打完戰成0：0平手，9局下洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的再見兩分砲，終場以2：0擊敗光芒。
光芒錯失兩次得分機會 前8局打完平手
3局上，光芒一度攻佔一、三壘，但卡米內羅（Junior Caminero）擊出雙殺打，光芒錯失得分機會，8局上，光芒一、二壘有人，維拉德（Ryan Vilade）擊出三壘方向穿越安打，但在二壘跑者回到本壘前，卡米內羅在三壘遭到觸殺，因此得分不算。
賈吉9下當英雄 敲再見兩分砲助洋基奪勝
9局下，洋基首名打者葛里沙姆（Trent Grisham）獲得保送，賈吉面對光芒後援投手凱利（Kevin Kelly）第一顆球就掃出右外野方向再見兩分砲，同時這也是賈吉本賽季第17轟，終場洋基就以2：0擊敗洋基。
除威瑟斯外，克魯茲（Fernando Cruz）與希爾（Tim Hill）兩人各投1局無失分，最終由希爾拿下勝投，同時也是個人賽季首勝。賈吉此戰繳出4支2表現，包含一發再見兩分砲，賽後打擊率為0.250。
資料來源：《MLB》
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3局上，光芒一度攻佔一、三壘，但卡米內羅（Junior Caminero）擊出雙殺打，光芒錯失得分機會，8局上，光芒一、二壘有人，維拉德（Ryan Vilade）擊出三壘方向穿越安打，但在二壘跑者回到本壘前，卡米內羅在三壘遭到觸殺，因此得分不算。
賈吉9下當英雄 敲再見兩分砲助洋基奪勝
9局下，洋基首名打者葛里沙姆（Trent Grisham）獲得保送，賈吉面對光芒後援投手凱利（Kevin Kelly）第一顆球就掃出右外野方向再見兩分砲，同時這也是賈吉本賽季第17轟，終場洋基就以2：0擊敗洋基。
除威瑟斯外，克魯茲（Fernando Cruz）與希爾（Tim Hill）兩人各投1局無失分，最終由希爾拿下勝投，同時也是個人賽季首勝。賈吉此戰繳出4支2表現，包含一發再見兩分砲，賽後打擊率為0.250。