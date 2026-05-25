紐約洋基今（25）日主場迎戰坦帕灣光芒，兩隊本場比賽上演投手戰，洋基先發投手威瑟斯（Ryan Weathers）繳出7局無失分好投，光芒拉斯穆森（Drew Rasmussen）同樣投出7局無失分，兩隊前8局打完戰成0：0平手，9局下洋基靠著「法官」賈吉（Aaron Judge）的再見兩分砲，終場以2：0擊敗光芒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
光芒錯失兩次得分機會　前8局打完平手

3局上，光芒一度攻佔一、三壘，但卡米內羅（Junior Caminero）擊出雙殺打，光芒錯失得分機會，8局上，光芒一、二壘有人，維拉德（Ryan Vilade）擊出三壘方向穿越安打，但在二壘跑者回到本壘前，卡米內羅在三壘遭到觸殺，因此得分不算。

賈吉9下當英雄　敲再見兩分砲助洋基奪勝

9局下，洋基首名打者葛里沙姆（Trent Grisham）獲得保送，賈吉面對光芒後援投手凱利（Kevin Kelly）第一顆球就掃出右外野方向再見兩分砲，同時這也是賈吉本賽季第17轟，終場洋基就以2：0擊敗洋基。

除威瑟斯外，克魯茲（Fernando Cruz）與希爾（Tim Hill）兩人各投1局無失分，最終由希爾拿下勝投，同時也是個人賽季首勝。賈吉此戰繳出4支2表現，包含一發再見兩分砲，賽後打擊率為0.250。

資料來源：《MLB

相關新聞

賈吉你還好嗎？洋基神獸連續11戰0轟、0打點　再刷新個人最慘紀錄

柯爾傷癒復出首戰6局無失分　無奈牛棚放火　洋基2：4光芒吞3連敗

賈吉10場0轟0打點！慘寫連7打席吞K難堪紀錄　洋基法官自責發聲了

道奇醞釀重磅補強計畫！鎖定老虎隊王牌史庫柏　洋基、小熊也要搶

麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...