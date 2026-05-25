我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 官方今（25）日正式公布了 2025-2026 賽季例行賽的最佳陣容（All-NBA Teams）名單，隨即在全球籃壇引發極高討論。隨著聯盟近年全面取消位置限制，今年的評選結果完美體現了聯盟「新舊世代交替」的狂潮。其中，一陣名單更是歷史首度出現由三名「非美國籍」巨星領銜、搭配兩位新生代少主組成的恐怖陣容，完美宣告大球時代與國際球星統治力的全面降臨。值得注意的是，過去十多年來統治聯盟的兩大天王詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry），今年皆因為出賽場次未達65場門檻而雙雙無緣入選。這不僅是近20年來首度出現最佳陣容名單同時沒有這兩人的罕見奇景，也提前預告了NBA舊時代的落幕與世代即將迎來黃金交叉。今年的一陣名單可謂是極致天賦與統治力的代名詞。獨行俠一哥唐西奇（Luka Dončić）本季以場均33.7分再度加冕得分王頭銜，搭配蟬聯MVP的雷霆少主亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），兩人構築了全聯盟最無解的後場核武。在內線方面，三度MVP得主約基奇（Nikola Jokić）持續維持場均大三元的無解數據，而最讓人驚嘆的是聖安東尼奧馬刺的「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama），他不僅在防守端展現制空權，進攻端更完成大幅度進化，生涯第二年便以史詩之姿強勢入選一陣。最後一席則由活塞隊的年輕大腦康寧漢（Cade Cunningham）突圍奪下，他本季以場均接近雙十的頂級全能數據，成功帶領活塞打出重返東區前列的黑馬賽季。二陣陣容則是由中生代巨星與頂級豪強基石所組成。綠衫軍核心布朗（Jaylen Brown）與尼克救世主布朗森（Jalen Brunson）本季皆繳出生涯代表作，分別帶領綠衫軍與尼克穩居東區前三；而騎士隊的攻防尖刀米契爾（Donovan Mitchell）同樣憑藉場均27.9分的高效表現佔據一席。在鋒線對位上，兩位高齡的明星鋒線則展現了極強的老將續航力：休士頓火箭的杜蘭特（Kevin Durant）依然是全聯盟最具威脅的死神單打點，而快艇隊的雷納德（Kawhi Leonard）也在本季保持了優異的出勤率，用攻防一體的穩定度死死踩住二陣的席次。三陣名單則全面刮起了令人欣喜的青春風暴與防守大閘的逆襲。活塞隊的防守神塔杜倫（Jalen Duren）以及雷霆隊的七呎高射砲霍姆葛倫（Chet Holmgren），兩人皆在本季繳出聯盟頂尖的雙十與護框數據，成為各自球隊不可或缺的防守盾牌。老鷹隊的潛力鋒線傑倫-強森（Jalen Johnson）則在本季大爆發，以全能的攻防轉換數據敲開最佳陣容大門。後場方面，76人隊的超跑馬克西（Tyrese Maxey）用撕裂進攻的速度與場均近25分的火力收下榮譽，加上在丹佛金塊與約基奇完美搭配、屢屢展現關鍵球心臟的莫瑞（Jamal Murray），共同組成了這份含金量十足、象徵新勢力崛起的最佳陣容三陣。