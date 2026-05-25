NBA西區決賽G4今（25）日在聖安東尼奧馬刺主場進行，馬刺目前系列賽以1：2落後奧克拉荷馬雷霆，來自聖若望鮑思高慈幼修女會（Salesian Sisters of St. John Bosco）的4名修女現身場邊，並在賽前為馬刺中鋒科爾內特（Luke Kornet）摸頭加持，根據《Sojourner》雜誌報導修女們對馬刺的熱愛其實已持續超過20年。
支持馬刺長達20年 每場比賽都準時收看
修女伯納黛特・莫塔（Sr. Bernadette Mota）在接受《Sojourner》雜誌採訪時透露，修道院裡有幾名年長修女，從小在聖安東尼奧長大，因此只要馬刺有比賽，她們都會準時收看，有時候到了睡覺時間，電視被關掉還會因此生氣。
波波維奇曾親自造訪 感謝修女力挺馬刺
莫塔也提到，慈幼修女會的使命是與年輕人建立連結並教育青年，因此體育成了重要媒介，「我們喜歡看運動，因為我們的使命與年輕人有關。想和年輕人建立關係，就必須知道他們喜歡什麼，這樣我們才能和他們交流，並進一步介紹我們所信仰的耶穌。」
根據《The Sporting News》報導指出，平時約有8到10位修女會一起觀看比賽，只要開賽時間不會太晚，她們幾乎場場不缺席，而莫塔也透露，馬刺傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）曾與妻子親自造訪修道院，並向修女們表達感謝。由於修道院經費有限，修女們過去無法在例行賽期間進場觀戰，但這次西區冠軍賽G4，馬刺球團特別邀請她們到場支持，現場為她們喜愛的馬刺隊加油吶喊。
資料來源：《The Sporting News》
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修女伯納黛特・莫塔（Sr. Bernadette Mota）在接受《Sojourner》雜誌採訪時透露，修道院裡有幾名年長修女，從小在聖安東尼奧長大，因此只要馬刺有比賽，她們都會準時收看，有時候到了睡覺時間，電視被關掉還會因此生氣。
波波維奇曾親自造訪 感謝修女力挺馬刺
莫塔也提到，慈幼修女會的使命是與年輕人建立連結並教育青年，因此體育成了重要媒介，「我們喜歡看運動，因為我們的使命與年輕人有關。想和年輕人建立關係，就必須知道他們喜歡什麼，這樣我們才能和他們交流，並進一步介紹我們所信仰的耶穌。」
根據《The Sporting News》報導指出，平時約有8到10位修女會一起觀看比賽，只要開賽時間不會太晚，她們幾乎場場不缺席，而莫塔也透露，馬刺傳奇教練波波維奇（Gregg Popovich）曾與妻子親自造訪修道院，並向修女們表達感謝。由於修道院經費有限，修女們過去無法在例行賽期間進場觀戰，但這次西區冠軍賽G4，馬刺球團特別邀請她們到場支持，現場為她們喜愛的馬刺隊加油吶喊。