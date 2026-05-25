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隨著NBA官方正式揭曉本賽季例行賽的最佳陣容（All-NBA Teams）名單，洛杉磯湖人隊的超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）並未出現在名單中。這項評選結果震撼了全美籃壇，因為這是詹姆斯自2003-04賽季的菜鳥球季以來，。這項前無古人、恐怕也後無來者的史詩級神話紀錄在今年戛然而止，正式宣告了一個時代的更迭。本賽季詹姆斯在場上依然展現出驚人的競技狀態，在例行賽中，場均依舊能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的明星級全能數據，整體投籃命中率也維持在五成以上的高水準。然而，這份漂亮的成績單最終並未能幫他延續紀錄，最大的絆腳石正是聯盟新推行的「例行賽獎項65場出賽門檻」硬性規定。本賽季這位41歲的老將開季便受到「坐骨神經痛（sciatica）」的嚴重困擾，導致他一口氣缺席了開季前14場比賽；隨後為了應付漫長的賽季，湖人教練團也頻繁對其採取保護性的輪休。最終，詹姆斯整季僅出賽60場，在連入選三陣的資格都被評選門檻直接剝奪的情況下，無奈讓這項維持了超過二十載的歷史紀錄正式中斷。詹姆斯史詩級連續21年入選最佳陣容的紀錄中斷，無疑為全聯盟敲響了世代交替的警鐘。不少美媒與專家指出，這雖然是受限於出賽規則的客觀結果，但「傷病出勤率下降」本身就是運動員身體機能走向黃昏的必然警訊。即便在剛結束的季後賽戰場可以看到，他在場上仍能偶爾開啟「全力皇」模式隻身主宰比賽，但頻繁的傷停與賽後所需的漫長恢復，都反映出「退休生活」雖然被他延後了許久，但終究還是找上了門。當今NBA一陣已被唐西奇（Luka Dončić）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與文班亞馬（Victor Wembanyama）等國際中生代及新生代少主接管，詹姆斯對聯盟格局的實質「統治力」與影響力確實在逐漸剝落。身為全聯盟目前最長青、最老的現役球員，詹姆斯雖然在球場上展現了非凡的耐久度，但隨著自身追逐冠軍的競爭力下滑、加上身體抗傷病的耐受度達到臨界點，這次歷史級別的落選最佳陣容，或許正是他傳奇生涯步入尾聲、距離高掛球鞋退休越來越近的真實寫照。