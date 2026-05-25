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聖安東尼奧馬刺超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在NBA季後賽西區決賽G1的統治級發揮，曾一度讓全美媒體將這支德州青年軍列入爭冠的討論雷達中。然而，這番熱潮並未維持太久，衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆迅速做出戰術修正，在接下來的兩場賽事中成功壓制了文班亞馬，反倒在系列賽中取得2比1的領先優勢。在馬刺隊回到主場試圖重新調整戰術節奏之際，NBA 名人堂傳奇球星「T-Mac」麥葛雷迪（Tracy McGrady），也對這位年輕中鋒提出了非常一針見血的正面警告，要文班亞馬硬起來對抗，而不是一直飄在外線。在NBC與Peacock聯合直播的季後賽特別節目《NBA on Showtime》中，麥葛雷迪公開呼籲文班亞馬必須在接下來的關鍵時刻挺身而出，尤其是在球場上的進攻位置選擇必須做出根本性的變陣。「馬刺隊現在需要他打得像個超級巨星。他們需要他成為今晚這座球場上實力最強的球員。」麥葛雷迪在節目中不留情面地直言：麥葛雷迪的這番言論切中了馬刺隊目前的戰術軟肋。任何仔細觀察G1與近兩場交手的球迷都能發現，這位年輕球星在場上的進攻破壞力出現了極大的落差。儘管他在G2依然繳出雙十的個人數據，但整體存在感明顯遭到雷霆隊防線的邊緣化。到了G3，這種衰退更加劇烈，在首戰瘋狂抓下24個籃板球後，文班亞馬在第三戰全場竟然僅僅抓下了，導致馬刺隊在自家主場痛失勝利。這項數據的暴跌，固然與雷霆隊少帥戴格諾（Mark Daigneault）刻意擠壓進攻空間、切斷高空連線的防守策略有關，但身為球場上身高最具絕對優勢的長人，文班亞馬頻繁遠離三秒區與油漆區的打球習慣，無疑也正中對手下懷。文班亞馬本身具備極佳的頂級護框防空實力，不僅能有效干擾對手的出手選擇，更能輕鬆將球賞向觀眾席。然而，當他被雷霆隊的哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）等人卡在外線、無法接近籃框時，馬刺隊便徹底失去了爭奪二波進攻籃板的戰術優勢。