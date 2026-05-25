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NBA季後賽西區決賽今（25）日在聖安東尼奧馬刺隊主場進行至關重要的第四戰（Game 4）。作客的奧克拉荷馬雷霆目前在系列賽取得2比1的領先優勢，陣中看板球星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今日一踏入球場，便深刻體會到了德州球迷的敵意。在比賽開打前的熱身階段，滿場的馬刺球迷便對著他齊聲高喊「假摔王」，挑釁意味極其濃厚。亞歷山大因頻繁站上罰球線，且多次在出手後伴隨誇張的倒地動作，近期在網絡社群上引發了極大的「買犯、假摔」論戰。這股不滿情緒今日在馬刺主場徹底引爆，根據《Yahoo! Sports》在官方X平台上發布的即時現場影片，當亞歷山大在進行賽前外線投籃熱身時，觀眾席上便傳來震耳欲聾的「假摔王」整齊口號。這並非這位27歲明星後衛第一次在客場遭遇球迷的集體言語針對。回顧去年的西區決賽，當時明尼蘇達灰狼的主場球迷也曾針對他頻繁罰球的特性，滿場齊喊「罰球商人」。面對日益高漲的敵對輿論，亞歷山大在賽前受訪時展現了相當成熟的心理素質。他強調自己完全不會被這些場外的聲音所影響，甚至將這些噓聲與嘲諷視為一種另類的讚美。亞歷山大表示，當你身處聯盟頂端時，自然會有人試圖朝你丟石頭，他會維持一貫的冷靜與沉著，將所有專注力投射在球場上的戰術運作，即便是贏球後也不會做出過度誇張的慶祝。在此系列賽中，亞歷山大面對馬刺隊展現了全能的數據，場均可貢獻26.7分、3.0籃板、11.0助攻、2.0抄截與1.2次阻攻，場均罰球次數則維持在9.0次。雷霆隊今日企圖在客場強勢搶下3比1的聽牌優勢。不過，回到主場作戰的馬刺隊在今日上半場打出頑強反撲。截至半場結束為止，雷霆隊暫時以38比50落後馬刺隊達12分。亞歷山大上半場手感略有受限，進帳10分、2籃板與6次助攻；陣中表現最為穩健的則是中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein），他在內線對抗中繳出高效率表現，半場打完貢獻12分、5個籃板。