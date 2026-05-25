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洛杉磯湖人隊在今年季後賽次輪慘遭奧克拉荷馬雷霆以0-4橫掃淘汰後，休賽季的補強與重建方向引發外界高度關注。特別是當家球星詹姆斯（LeBron James）即將進入不受限制的自由球員市場，他的動向將直接牽動紫金軍團的未來。根據美國資深體育記者「Scoop B」羅賓生（Brandon Robinson）的最新爆料，湖人內部已經開始悄悄權衡一項驚人的B計畫：若詹姆斯最終決定離隊，球隊將評估重新讓唐西奇（Luka Dončić）與厄文（Kyrie Irving）在洛杉磯搭檔的可能性。唐西奇與厄文的組合對全美球迷而言絕不陌生，兩人此前在達拉斯獨行俠合作時，曾憑藉著歷史級別的單打與組織能力，在他們合作的第一個完整賽季就攜手帶領獨行俠一路過關斬將，昂首殺入NBA總決賽。當時兩人在進攻端的化學反應被譽為全聯盟最危險的後場雙核，厄文在另一位頂級持球核心唐西奇的身邊，完美轉化為無解的二號得分點。值得一提的是，湖人先前就已經與獨行俠完成過一筆震撼全聯盟的超級交易——用戴維斯（Anthony Davis）換來了唐西奇。如今，隨著新興勢力雷霆與馬刺的崛起，湖人管理層深知若失去詹姆斯，必須立刻補進同等歷史級別的巨星火力和話題性，而將這對曾經驗證過成功的「前獨行俠黃金雙槍」於洛杉磯重新聚首，無疑成為了最能刺激票房與競爭力的瘋狂構想。厄文儘管這幅藍圖極具視覺衝擊力，但湖人想要落實這項計畫仍面臨諸多巨大現實考驗。首先，厄文去年夏天與獨行俠續簽了一份3年1.19億美元的延長合約，身上仍背負著高昂的薪資結構。若湖人想迎來厄文完成重組，在薪資上限的嚴格限制下，極可能必須送出包含里夫斯（Austin Reaves）在內等多名核心年輕資產，甚至需要多方交易才能騰出足夠的薪資空間。除了商業與籌碼上的拉鋸，籃球層面的健康因素同樣是湖人內部評估的「雙面刃」。厄文目前已年滿34歲，更致命的是，他因遭遇左膝前十字韌帶（ACL）撕裂，導致整個2025-26賽季完全報銷。即便厄文在進攻端與唐西奇的適配性無庸置疑，但大傷過後的爆發力能恢復幾成、以及他職業生涯晚期揮之不去的「玻璃人」屬性，都讓湖人管理層在探討這項驚天重組時，顯得格外的謹慎與權衡利弊。這場牽動多位超級巨星的夏日風暴，正悄悄在洛杉磯暗流湧動。