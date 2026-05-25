底特律老虎今（25）日客場與巴爾的摩金鶯進行雙重賽，雙重賽首戰，金鶯靠著考瑟（Colton Cowser）的再見三分砲，以5：3擊敗老虎，李灝宇在首戰於9局下半替補登場守二壘，沒有獲得打擊機會。第二戰李灝宇擔任先發二壘手打第8棒，總計3打數無安打，最終在9局上半被替換下場，雙重賽第二戰老虎以4：1擊敗金鶯，終止近期的8連敗。
李灝宇首戰沒先發 老虎遭金鶯逆轉吞敗
雙重賽首戰，前8局打完老虎以3：2領先金鶯，9局下，老虎推出終結者詹森（Kenley Jansen）上場關門，詹森單局投出兩次保送，在抓下第二個出局數後，面對考瑟一顆失投伸卡球被逮中，考瑟敲出中外野方向再見三分砲，幫助金鶯在雙重賽首戰以5：3逆轉擊敗老虎，此戰李灝宇在9局下，替補登場守二壘，並沒有獲得打擊機會。
第二戰李灝宇三打數無安打 老虎退金鶯終止連敗
雙重賽第二戰，李灝宇擔任先發二壘手打第8棒，2局上，李灝宇本場比賽首個打席，擊出游擊方向平飛球出局，5局上，第二打席擊出中外野方向飛球出局，7局上，第三打席則是擊出內野滾地球出局，總計此戰3打數無安打，最終在9局上，由麥特金斯里（Zach McKinstry）替換下場。
此戰老虎靠著丁格勒（Dillon Dingler）在1局上的兩分砲，以及5局上，麥克戈尼（Kevin McGonigle）在滿壘時，敲出帶有2分打點的安打，終場以4：1擊敗金鶯，結束近期的8連敗低潮。
資料來源：《MLB》
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雙重賽首戰，前8局打完老虎以3：2領先金鶯，9局下，老虎推出終結者詹森（Kenley Jansen）上場關門，詹森單局投出兩次保送，在抓下第二個出局數後，面對考瑟一顆失投伸卡球被逮中，考瑟敲出中外野方向再見三分砲，幫助金鶯在雙重賽首戰以5：3逆轉擊敗老虎，此戰李灝宇在9局下，替補登場守二壘，並沒有獲得打擊機會。
第二戰李灝宇三打數無安打 老虎退金鶯終止連敗
雙重賽第二戰，李灝宇擔任先發二壘手打第8棒，2局上，李灝宇本場比賽首個打席，擊出游擊方向平飛球出局，5局上，第二打席擊出中外野方向飛球出局，7局上，第三打席則是擊出內野滾地球出局，總計此戰3打數無安打，最終在9局上，由麥特金斯里（Zach McKinstry）替換下場。
此戰老虎靠著丁格勒（Dillon Dingler）在1局上的兩分砲，以及5局上，麥克戈尼（Kevin McGonigle）在滿壘時，敲出帶有2分打點的安打，終場以4：1擊敗金鶯，結束近期的8連敗低潮。
資料來源：《MLB》