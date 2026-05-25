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NBA季後賽西區決賽今（25）日在聖安東尼奧馬刺隊主場展開G4，前一場進攻受挫的馬刺隊一哥文班亞馬（Victor Wembanyama），今日在上半場便展現出強烈的進攻企圖心。他不僅在內外線頻頻取分，更在第二節正規時間終了前，飆進一記驚人、橫跨半場的超遠距離壓哨三分球，率領馬刺隊打出一波7比0的決定性收尾攻勢，幫助馬刺在半場以50：38取得12分的雙位數領先。在系列賽面臨1比2落後考驗的馬刺隊，今日上半場雖然多次面對奧克拉荷馬雷霆的頑強糾纏，但在第二節中段後逐漸拉開分差。第二節常規時間倒數階段，文班亞馬在弧頂外圍主動要球，並在時間點即將耗盡前，於中場球隊隊徽附近果斷出手，皮球在槍響的同時空心破網，瞬間讓主場超過萬名德州球迷陷入瘋狂。這記驚人的壓哨球不僅為馬刺隊奠定了領先基調，也彰顯了文班亞馬今日戰術執行上的修正。在經歷了第三戰整場僅出手11次的低迷、並遭受名人堂前輩麥葛雷迪（Tracy McGrady）點名批評缺乏禁區對抗後，文班亞馬今日在上半場的出手次數（16次）就直接超越了前一場的全場總和。他單節與半場展現高效率，16投7中狂砍22分，外帶5個籃板與2次阻攻，成為球場上表現最亮眼的核心。伴隨著這記神奇的壓哨球，文班亞馬也達成了連續三場季後賽皆能投進至少2記三分球的另類數據。相較於馬刺隊在更衣室前的氣勢大振，作客的雷霆隊則遭遇了本賽季最為慘烈的上半場進攻斷電。上半場雷霆隊在進攻端完全被卡死，全隊團隊命中率低至35.6%，在最賴以為生的外線火力上更是徹底崩盤，團隊三分球僅有慘不忍睹的11投1中。雖然陣中中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）在內線對抗中繳出12分、5籃板，一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也進帳10分、6助攻，但由於外線遲遲無法提供實質火力外援，導致雷霆隊在半場結束時陷入雙位數的落後泥沼。