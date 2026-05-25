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NBA季後賽西區決賽G4今（25）日在聖安東尼奧馬刺隊主場進行，帶著1比2落後考驗的馬刺隊今日不僅徹底壓制衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆，場邊的德州球迷更是花樣百出。除了在賽前熱身齊喊「假摔王」之外，第三節比賽中更有一名女性馬刺球迷，直接在看台上拿出一座「奧斯卡小金人獎座」模型道具，每當雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）接觸倒地時便瘋狂揮舞，用極具創意的方式諷刺假摔騙哨音演技。此役雷霆隊在開局短暫取得8：7領先後，進攻引擎隨即遭遇嚴重的斷電亂流。馬刺隊先是回敬一波12比0的決定性攻勢逆轉戰局，隨後分差一路走高，在第三節剩下約4分鐘時，地主馬刺隊已經取得72：47、高達25分的巨大領先優勢。隨著比賽形勢完全倒向馬刺隊，場邊球迷的挑釁手段也再度升級。這名女性馬刺鐵粉所準備的「奧斯卡小金人」道具，精準切中了全美近日對亞歷山大「罰球商人、頻繁假摔」的輿論論戰。每當這位MVP在禁區碰撞重摔落地、企圖爭取裁判哨音時，該名球迷便會在場邊高舉小金人，暗示其動作皆為視覺演繹，引發周遭馬刺球迷的熱烈歡呼與整齊的假摔口號應援。儘管亞歷山大在賽前強調自己完全不介意客場的任何冷嘲熱諷，但雷霆隊在全場的敵對氛圍下，今日確實打出了系列賽至今最為被動的一場戰役。馬刺隊一哥文班亞馬今日徹底打破前兩場進攻受挫的陰霾，重新找回了在內線與外線的無解破壞力。在前三節僅出賽24分鐘的情況下，他便輕鬆攻下27分；搭配外線新秀卡斯特（Stephon Castle）與主力射手瓦賽爾（Devin Vassell）各進帳13分的高效表現，馬刺隊成功在主場奠定了勝基。反觀作客的雷霆隊則陷入了嚴重的戰術失序。在前三節常規時間結束前，雷霆隊全隊竟然只有兩人得分達到雙位數。一哥亞歷山大出賽27分鐘攻下16分，但在馬刺隊的針對性包夾下傳導受限；中鋒哈爾騰施泰因（Isaiah Hartenstein）雖然在比賽前半段為雷霆隊包辦了前8次進攻得分，但在第三節中段後火力也逐漸冷卻，維持在12分、5籃板。由於兩隊在第三節尾聲仍維持著超過20分的巨大差距，第四戰賽事幾乎已經失去懸念。雷霆隊若今日在客場吞下這場慘烈敗仗後，雙方在此系列賽的大比分將正式來到2比2平手。