底特律活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）本季獲選NBA年度第三隊，同時也代表杜倫正式躋身聯盟頂尖球星行列，對於活塞來說，雖杜倫在例行賽繳出亮眼表現，但進入季後賽後表現大幅失常，因此活塞管理層也將面臨艱難抉擇，是否願意長期以超級頂薪綁定這位年輕禁區核心，成為球隊休賽季的主要課題。
杜倫例行賽表現強勢 生涯首度入選明星賽
杜倫本季例行賽打出生涯最佳表現，場均貢獻19.5分、10.5籃板，投籃命中率高達65%，不僅首度入選NBA明星賽，也成為活塞打出60勝、搶下東區頭號種子的關鍵人物。
季後賽表現失常 活塞陷續約難題
進入季後賽後，杜倫的表現卻出現巨大落差。他在14場季後賽中進攻侵略性明顯不足，整體存在感大幅下降，得分數據更出現驚人滑落。根據統計，他成為自1969年貝勒（Elgin Baylor）以來，明星賽球員在季後賽得分下滑幅度最大的球員之一。
原先外界預期杜倫有望獲得一紙5年、總值上看2.8億美元（約合新台幣87億）頂薪合約，但季後賽的反差，讓活塞高層開始重新評估是否值得為杜倫開出超級頂薪續約。活塞總經理蘭登（Trajan Langdon）先前曾表示，球隊希望與杜倫完成提前續約，但在季後賽失利後，雙方未來的談判方向恐怕將變得更加複雜。
資料來源：《Basket News》
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杜倫本季例行賽打出生涯最佳表現，場均貢獻19.5分、10.5籃板，投籃命中率高達65%，不僅首度入選NBA明星賽，也成為活塞打出60勝、搶下東區頭號種子的關鍵人物。
季後賽表現失常 活塞陷續約難題
進入季後賽後，杜倫的表現卻出現巨大落差。他在14場季後賽中進攻侵略性明顯不足，整體存在感大幅下降，得分數據更出現驚人滑落。根據統計，他成為自1969年貝勒（Elgin Baylor）以來，明星賽球員在季後賽得分下滑幅度最大的球員之一。
原先外界預期杜倫有望獲得一紙5年、總值上看2.8億美元（約合新台幣87億）頂薪合約，但季後賽的反差，讓活塞高層開始重新評估是否值得為杜倫開出超級頂薪續約。活塞總經理蘭登（Trajan Langdon）先前曾表示，球隊希望與杜倫完成提前續約，但在季後賽失利後，雙方未來的談判方向恐怕將變得更加複雜。
資料來源：《Basket News》