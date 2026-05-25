洛杉磯道奇今（25）日客場5：1擊敗密爾瓦基釀酒人，道奇除先發投手山本由伸繳出7局失1分的好投外，牛棚也繳出2局無失分，為道奇成功收下勝利，本場比賽後，道奇牛棚完成連續38局無失分，寫下隊史自1893年投手丘距離改制以來最長紀錄，同時也是自2017年克里夫蘭守護者後，聯盟最長的牛棚無失分表現。
道奇牛棚回穩 寫連續38局無失分紀錄
道奇這波紀錄始於5月13日第8局，目前已橫跨12場比賽，期間共動用12名不同投手。球隊在這段期間戰績9勝3敗，總得失分更以66：19大幅壓制對手。
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日賽後表示，牛棚目前正處於火熱狀態，「他們現在真的處於火燙狀態。當牛棚表現不好時，大家往往第一時間怪罪他們；但表現好的時候，卻不一定能得到足夠掌聲。不過現在，他們確實得到應有的肯定，我真的替這群投手感到開心。」同時羅伯斯也指出道奇近期能維持紀錄的重要原因之一，就是團隊成功分攤局數，讓不同投手都能在適合情況下登板。
道奇深度驚人 持續衝擊三連霸偉業
這波無失分紀錄，道奇牛棚主力包括亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）、史考特（Tanner Scott）、維西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）等人，其中亨瑞硅茲和史考特皆投出5.1局無失分表現。
值得注意的是，參與這波紀錄的部分投手，目前已被下放小聯盟或進入傷兵名單，也凸顯道奇投手體系深度驚人。能在如此頻繁的人員流動下，仍持續延長無失分紀錄。
資料來源：《MLB》
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道奇這波紀錄始於5月13日第8局，目前已橫跨12場比賽，期間共動用12名不同投手。球隊在這段期間戰績9勝3敗，總得失分更以66：19大幅壓制對手。
道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日賽後表示，牛棚目前正處於火熱狀態，「他們現在真的處於火燙狀態。當牛棚表現不好時，大家往往第一時間怪罪他們；但表現好的時候，卻不一定能得到足夠掌聲。不過現在，他們確實得到應有的肯定，我真的替這群投手感到開心。」同時羅伯斯也指出道奇近期能維持紀錄的重要原因之一，就是團隊成功分攤局數，讓不同投手都能在適合情況下登板。
道奇深度驚人 持續衝擊三連霸偉業
這波無失分紀錄，道奇牛棚主力包括亨瑞硅茲（Edgardo Henriquez）、史考特（Tanner Scott）、維西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）等人，其中亨瑞硅茲和史考特皆投出5.1局無失分表現。
值得注意的是，參與這波紀錄的部分投手，目前已被下放小聯盟或進入傷兵名單，也凸顯道奇投手體系深度驚人。能在如此頻繁的人員流動下，仍持續延長無失分紀錄。
資料來源：《MLB》