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2025-2026 賽季NBA 西區決賽第四戰今（25）日繼續在聖安東尼奧馬刺主場展開。賽前陷入1：2落後的馬刺隊，此役背負著退無可退的巨大壓力，若再度失守主場將被衛冕軍奧克拉荷馬雷霆取得聽牌的絕對優勢。然而，黑衫軍今日顯然做足了萬全準備，靠著防守端對雷霆施加窒息式的壓迫，讓衛冕軍打出今年季後賽最慘一役，加上「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）在進攻端展現超狂的宰制力，終場馬刺便以103：82在主場痛擊雷霆，硬是將系列賽大比分頑強地扳成2：2平手。比賽一開局，馬刺隊就展現出強烈的贏球企圖心，並將這股氣勢完全貫徹在防守端。第一節馬刺利用強大的身材優勢與換防速度，頻頻干擾雷霆的投籃節奏，單節打出28：19的小高潮，且成功將雷霆的單節得分壓制在20分以下。進入第二節，馬刺外圍防線的窒息壓迫不減反增，兩隊雖然陷入防守拉鋸，但馬刺始終將領先優勢牢牢維持在雙位數左右，半場打完馬刺以50：38取得12分領先。值得一提的是，半場僅拿38分也是雷霆隊在今年季後賽中，上半場得分最少的一場比賽，顯見馬刺今日的鐵血防守策略極其成功。易籃再戰後，第三節成為本場比賽的勝負分水嶺。雷霆打線在馬刺的禁區制空權威嚇下徹底迷航，外線手感更是慘不忍睹。反觀馬刺攻勢始終穩定，在文班亞馬的帶領下一舉將分差拉開，本節最多曾領先雷霆高達25分。而文班亞馬前三節就以不可思議的高效率爆砍31分，隻身擊潰雷霆防線，也讓第四節提早進入垃圾時間，雙方總教練在末節也幾乎都將主力全數換下休息，由替補陣容應戰，為接下來的關鍵戰役儲存體力。縱觀全場比賽，雷霆隊的落敗主因在於投籃完全走樣，整場團隊投籃命中率慘跌到僅33，完全失常，加上被馬刺壓迫出高達，寫下這波系列賽以來雷霆失誤最多的一場球，種種崩盤因素都成了慘敗關鍵。球員個人數據方面，馬刺一哥文班亞馬今日僅出賽31分鐘，便以22投11中、高效砍下全場最高的，外加的超人數據，是球隊贏球的最大功臣；隊友瓦塞爾（Devin Vassell）與年輕主控卡斯特（Stephon Castle）也各有13分進帳，提供穩定的火力支援。反觀手感集體冰冷的雷霆隊，整場僅有新科MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）苦撐大局攻下19分、7助攻表現較為亮眼，二當家霍姆葛倫（Chet Holmgren）在對位受阻下僅拿10分。隨著馬刺今日以103：82大勝雷霆成功守護主場，兩隊大比分來到2：2平手，下一戰G5將重返奧克拉荷馬雷霆主場，展開至關重要的天王山之戰。