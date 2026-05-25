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在今（25）日聖安東尼奧馬刺隊與奧克拉荷馬雷霆隊的西區決賽第四戰中，球場邊出現了一道特別的風景線——一群來自聖安東尼奧當地的「慈幼會修女」（Salesian Sisters）。這群虔誠的馬刺粉絲不僅在場邊祈禱助威，更在賽前引發了一陣轟動，讓看台上下的球迷紛紛敲碗，請求球團務必集資讓修女們跟隨球隊遠征奧克拉荷馬！這群修女在馬刺隊的季後賽期間一直以行動支持球隊，據悉，這是她們多年來的傳統。在第四戰開打前，場邊鏡頭捕捉到馬刺中鋒柯內特（Luke Kornet）走過場邊時，特地向修女們尋求祈福，這溫馨的一幕迅速在社群媒體上瘋傳，許多球迷打趣地稱：「馬刺現在擁有上帝與動漫的力量加持，雷霆隊麻煩大了！」根據慈幼會網站的介紹，這群修女透過體育等共同興趣與年輕人建立連結，並將這份活力與信仰注入社區。本次她們現身大巨蛋，不僅為現場帶來了不同於賽場煙硝味的寧靜能量，更成為馬刺隊反攻的強心針。修女們的驚喜登場，讓Reddit論壇上的馬刺球迷興奮不已。由於目前系列賽戰況膠著，球迷們紛紛發起「GoNundMe」（諧音自GoFundMe，意指為修女募集旅費）的募資梗，高喊「我們需要她們！」、「雷霆隊快逃啊，聖城出大招了」。有網友幽默地表示：「如果馬刺輸球了，一定是修女還沒去客場」、「這是目前為止最聖安東尼奧的時刻」。儘管球迷的請求多半帶有玩笑成分，但修女們對球隊純粹的熱愛與支持，無疑成為了這場激戰中的一股暖流。或許是修女的祈禱發揮了作用，馬刺隊在當日比賽中展現出壓倒性實力，以103比82大勝雷霆隊，將系列賽扳成2：2平手。本場比賽，馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）大發神威，轟下全場最高的33分，包括一記驚人的半場壓哨三分球；反觀雷霆隊因傷兵困擾表現低迷，不僅當家球星吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）遭封鎖，全隊三分球命中率也陷入慘況。隨著系列賽即將移師奧克拉荷馬舉行第五戰，這群「聖城最強粉絲」是否會真的現身客場，不僅成為了球迷間最熱門的話題，也讓這場西區決賽增添了更多神聖的傳奇色彩。