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▲馬刺年輕大鎖卡斯特（Stephon Castle）在比賽中貼身領防雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。他今日成功執行總教練的單防戰術，將對方得分壓制在 19分，單場正負值高達 +25。（圖／路透／達志影像）

▲馬刺明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）雖然手感仍在調整，但抓下全隊最高的10個籃板，且全場完成「0次失誤」的頂級組織控場。（圖／路透／達志影像）

在西區決賽G4生死戰中，面對G3做客時慘遭雷霆隊板凳席瘋狂轟下76分、以15分落差痛失主場優勢的崩盤慘劇，聖安東尼奧馬刺今日發動了近乎完美的防守反擊，最終以103:82狂勝雷霆21分，將系列賽大比分扳成2比2平手。這場大勝的戰略轉折，核心在於馬刺代理總教練米奇強森（Mitch Johnson）在防守端大膽變陣。馬刺徹底放棄了前幾戰代價沉重的包夾策略，改由年輕大鎖卡斯特（Stephon Castle）單防新科MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），這項變招不僅直接掐斷了雷霆整隊的外線供輸鏈，更讓雷霆隊的進攻在今日徹底陷入死局。作為這場逆襲戰的頭號功臣，馬刺獨角獸文班亞馬今日在進攻端的思路上打得無比聰明且果斷。他不再沉迷於外線的投射，而是頻繁與後衛進行高位擋拆後迅速順下，將自己無解的身體天賦與進攻威脅直接釘在雷霆的油漆區深處。文班亞馬此役上場31分鐘，22投11中、包含3記三分彈，狂轟全場最高的33分、8籃板、5助攻與3阻攻。其中他上半場便砍下22分，前三節打完已摘下30分。這項數據也讓他締造了一項前無古人的神聖歷史紀錄，成為NBA季後賽歷史上首位生涯「3次」達成半場至少20分、2阻攻的球員，直接超越了各握有2次紀錄的傳奇中鋒歐拉朱萬、大衛羅賓森、約基奇與恩比德。除了文班亞馬的禁區大屠殺，年輕後衛卡斯特在防守端的汗馬功勞是馬刺能建立21分領先優勢的隱形地基。由於前幾場馬刺過度執著於包夾亞歷山大，導致雷霆隊陣中的麥凱恩（Jared McCain）與傑林威廉姆斯（Jaylin Williams）等射手群獲得大量空檔三分的機會，今日強森教練大膽變陣，命令卡斯特全場單防亞歷山大。這項策略收到了奇效，卡斯特用窒息的橫移與長臂干擾，讓亞歷山大全場打得異常掙扎、僅得19分。卡斯特今日除了在防守端建功，進攻端也穩定輸出13分、6助攻與3籃板，正負值高達+25，成為場上最具破壞力的側翼防線。明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）的及時在場，更是徹底解放了卡斯特的控球與組織壓力，讓後者能將全部精力傾注在防守端。雖然福克斯此役手感仍在修正、拿下12分，但他今日在籃板球的衝搶上交出了全隊第一的10個籃板，並送出5次助攻。更難能可貴的是，在面對雷霆全場高壓逼搶的窒息環境下，福克斯全場交出了「0次失誤」的完美控場成績單。搭配二號得分點瓦塞爾（Devin Vassell）在場上展現的強硬作風，透過外線冷箭與無情衝框頻頻造犯規、穩健貢獻13分與6籃板，馬刺成功在G4用全面復甦的攻防基本盤，將這場西區決賽重新拉回到了同一個起跑線上。