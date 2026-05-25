NBA西區決賽，奧克拉荷馬雷霆今（25）日客場82：103不敵聖安東尼奧馬刺，系列賽戰成2：2平手，美媒《Legion Hoops》賽後表示，本場比賽雷霆並沒有像過往獲得太多的哨音，這也證明雷霆在沒有哨音紅利的情況下，要拿下勝利是困難的一件事。
雷霆罰球次數減少 系列賽遭扳平
G1雷霆獲得19次罰球機會，G2獲得24次，G3獲得33次，此戰則是獲得18次，獲得罰球次數較少的兩場比賽雷霆最終都吞下敗仗，這也是今年季後賽球迷最關心的焦點之一，當雷霆不再得到哨音紅利時球隊表現往往都會出現下滑。
兩大主力受傷 對戰力造成衝擊
此外，雷霆米契爾（Ajay Mitchell）與威廉斯（Jalen Williams）本場比賽都因傷缺陣，米契爾季後賽場均能夠繳出15.1分、3.7籃板以及4.3助攻的表現，是雷霆的主力球員之一，而威廉斯則是能夠繳出17.8分的表現，兩人的缺陣，也對雷霆戰力造成衝擊。
本場比賽雷霆全場僅拿下82分，是自上賽季NBA盃決賽拿下81分後，最低的單場得分。本季雷霆82場例行賽以及季後賽單場得分從未低於90分，這也代表雷霆將面臨考驗
《Legion Hoops》也表示目前馬刺晉級總冠軍戰的機率正在快速飆升，他們很有可能與紐約尼克在總冠軍戰上演一場史詩級對決。
資料來源：《Legion Hoops》
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G1雷霆獲得19次罰球機會，G2獲得24次，G3獲得33次，此戰則是獲得18次，獲得罰球次數較少的兩場比賽雷霆最終都吞下敗仗，這也是今年季後賽球迷最關心的焦點之一，當雷霆不再得到哨音紅利時球隊表現往往都會出現下滑。
兩大主力受傷 對戰力造成衝擊
此外，雷霆米契爾（Ajay Mitchell）與威廉斯（Jalen Williams）本場比賽都因傷缺陣，米契爾季後賽場均能夠繳出15.1分、3.7籃板以及4.3助攻的表現，是雷霆的主力球員之一，而威廉斯則是能夠繳出17.8分的表現，兩人的缺陣，也對雷霆戰力造成衝擊。
本場比賽雷霆全場僅拿下82分，是自上賽季NBA盃決賽拿下81分後，最低的單場得分。本季雷霆82場例行賽以及季後賽單場得分從未低於90分，這也代表雷霆將面臨考驗
《Legion Hoops》也表示目前馬刺晉級總冠軍戰的機率正在快速飆升，他們很有可能與紐約尼克在總冠軍戰上演一場史詩級對決。
資料來源：《Legion Hoops》