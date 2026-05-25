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▲文班亞馬在G4的整場所有出手。（圖／翻攝自ESPN）

▲雷霆隊今晚在內線出手命中率慘澹，加上禁區外投籃命中更僅有24%，完全被馬刺的高壓防守鎖死。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

在西區冠軍賽G4的關鍵一戰，聖安東尼奧馬刺隊以103：82痛宰奧克拉荷馬雷霆隊，將系列賽扳成2：2平手。馬刺新星文班亞馬（Victor Wembanyama）以全場最高33分的驚人表現，完美詮釋了為何他的名字未來將與一張高達3.023億美元的超級頂薪合約劃上等號。ESPN賽後出手分布圖說明，文班亞馬今晚更全面的主宰比賽，而且禁區得手率極高，這種積極攻框態度，再輸球的比賽沒有看到，也是馬刺今晚取勝之關鍵。馬刺這場還是靠文班亞馬的內線統治力贏球，他們此役最多領先25分，僅丟82分。雷霆上一次單場得分不到90分是在2021-22的擺爛賽季，他們那一場輸給快艇50分。馬刺本賽季的丟分少於100分的比賽，季後賽6戰全勝，常規賽11戰全勝，締造超級防守失分未破百17戰全勝不敗定律。賽後，美媒針對文班亞馬未來提前續約的薪資結構進行了保守測算。若他下賽季再度入選年度最佳陣容，將有資格簽下一份起薪占工資帽30%的5年合約，總額預計將突破3.02億美元大關。這份合約自2027-28賽季起跑，首年薪資即高達5210萬美元，並逐年遞增至2031-32賽季的6880萬美元。在這場比賽中，文班亞馬用31分鐘內的33分、8籃板、5助攻、2抄截與3阻攻的全能數據，向世人展示這份天價合約的價值。更令人震驚的數據是：當他在西區決賽上場時，馬刺在此期間合計淨勝雷霆高達50分。當你擁有這樣一位能攻善守、且具備半場壓哨三分能力的怪物時，3億美元顯然只是反映他統治力的數字而已。賽後ESPN能找到今晚文班亞馬的出手分析圖，贏球關鍵無疑是「禁區的侵略性」。馬刺本場比賽在禁區得分以50：36大幅領先雷霆。透過比賽觀察，我們可以發現文班亞馬今晚在禁區的戰術執行與前兩戰截然不同。G2和G3他太滿足於在中距離和外線出手，今晚則更積極強攻禁區，他和卡斯特、哈珀對於內線的壓迫，徹底擊潰了雷霆的防線。當馬刺做到禁區得分領先時，這支球隊幾乎難以被擊敗。反觀雷霆隊，今晚在內線出手命中率慘澹，加上禁區外投籃命中更僅有24%，完全被馬刺的高壓防守鎖死。馬刺這一場功封鎖了亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），並迫使雷霆在失去進攻流暢度後，出現大量低級失誤，整場比賽僅得82分，這是雷霆自2021-22賽季以來的最低得分紀錄。今晚的防守計畫是這樣：馬刺隊不再對亞歷山大進行高位包夾，而是讓附近的隊友去協防他，這一策略今晚有效地遏制了雷霆隊的進攻。此策略意味著聖城不冒險讓對手去投那些空位三分，雷霆隊在第三節還剩3分30秒時得分突破50分大關，令人震驚。在第三場它們的三分球命中率極高，本場比賽三分球前17次出手僅命中2球，最終33投僅6中。雷霆隊今日的表現堪稱「慘烈」，全隊三分球33投僅6中，命中率低至18%。隨著系列賽將移師奧克拉荷馬進行G5，馬刺隊已徹底找回了防守強度與禁區優勢。然而馬刺已經找回優勢了嗎？我不那麼認為，這可能只是雷霆某個競爭心態不如對手的夜晚，他們今晚在身體對抗、專注和狀態上都不如馬刺。這在系列賽中很常見，他們在客場第三戰克服開局0：15的情況搶回主場優勢，已經筋疲力盡。而今晚馬刺展現出緊迫感，扳回一城。系列賽最終勝負很可能由下一戰結果來告訴我們。