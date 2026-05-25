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NBA西區冠軍賽G4戰火延燒，背水一戰的聖安東尼奧馬刺隊在主場以103：82大勝奧克拉荷馬雷霆隊，將系列賽扳成2：2平手。比賽前三節大致底定，末節雙方主力幾乎都沒有再多打，因此就成為兩隊總教練測試戰力的機會，而馬刺中鋒奧利尼克（Kelly Olynyk）有把握住舞台，短短時間貢獻3抄截，吸引球評認為他有機會在後續系列賽得到上場時間。本場比賽馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）展現統治級身手，全場轟下33分8籃板5助攻2抄截及3阻攻，正負值高達+29，展現獨一無二的比賽影響力。除了主力球員表現亮眼，馬刺末節的一位替補奇兵意外成為賽後焦點。中鋒奧利尼克在第四節僅有的3分鐘上場時間內，展現驚人防守侵略性，分別面對面硬搶下雷霆球員以賽亞·喬（Isaiah Joe）、威金斯（Aaron Wiggins）與托皮奇（Nikola Topić）的球，短短3分鐘內狂貢獻3次抄截，讓場邊解說員驚嘆不已。奧利尼克的出色表現隨即引發廣泛討論，美國知名評論員帕金斯（Kendrick Perkins）在社交媒體上公開讚譽，認為奧利尼克應在接下來的比賽獲得更多出賽時間。帕金斯強調，這位昔日的綠軍中鋒不僅具備投射能力與強硬防守，最重要的是他自帶一股無形的「壓迫感」。帕金斯補充道，奧利尼克在江湖上的硬漢名聲早已名聲在外，相信即便是雷霆陣中多特（Luguentz Dort）、卡魯索（Alex Caruso）與哈爾滕施泰因（Isaiah Hartenstein）等強悍球員，在面對奧利尼克時也會收斂不少。奧利尼克的上場將能有效為文班亞馬分擔禁區對抗的重擔，為馬刺在G5的天王山之戰提供更充裕的輪替與減壓空間。本場比賽雷霆隊因杰倫·威廉姆斯（Jalen Williams）與米契爾（Ajay Mitchell）傷停，戰力大受影響，加上馬刺由卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）輪番防守雷霆核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），成功迫使其出現4次失誤，全場僅拿19分，雷霆團隊進攻更顯低迷，全場僅得82分。馬刺方面，除了文班亞馬的爆發，瓦塞爾（Devin Vassell）與卡斯特皆繳出13分的好表現，替補的哈珀雖然數據平淡，但在防守端有效壓制亞歷山大立下大功。隨著奧利尼克異軍突起，馬刺在禁區陣容深度上獲得實質提升，這場勝利不僅讓馬刺士氣大振，也讓外界期待這名奇兵在系列賽後段能發揮更大作用。