NBA西區決賽G4，聖安東尼奧馬刺今（25）日以103：82擊敗奧克拉荷馬雷霆，將系列賽扳平為2：2，馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）在賽後採訪時，透露球隊在G3輸球後，馬刺傳奇總教練波波維奇（Gregg Popovich）在比賽後前往馬刺更衣室訓話，福克斯表示：「顯然他對我們說了些嚴厲的話。」
福克斯回歸 單場繳12分10籃板
福克斯在G4繳出12分、10籃板、5助攻的表現，賽後福克斯接受「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、卡特（Vince Carter）以及「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady）的訪問。
爆料波波維奇訓話 坦言一開始搞不清楚狀況
在G3輸球後，波波維奇前往休息室訓話，並直言這不是馬刺的打球方式，福克斯也透露這是波波維奇本賽季第一次在比賽結束後就馬上走進休息室，這也透露出了波波維奇對於球隊的關心。
同時福克斯也表示G3結束後，所有的人包括教練團、球員甚至訓練員都在休息室裡面，這是他生涯第一次看到這樣的場面，當下他還不知道是怎麼回事，當門打開的當下看到波波維奇走進來，福克斯就意識到為什麼大家會聚集在這裡。
雖波波維奇因健康因素辭去馬刺總教練的職務，但今日的比賽，波波維奇在鄧肯（Tim Duncan）的陪同下，在場邊觀看比賽，證明即便沒有在球隊任職，波波維奇始終心繫馬刺，並希望新一代的馬刺團隊能夠重返榮耀。
資料來源：《X》
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福克斯在G4繳出12分、10籃板、5助攻的表現，賽後福克斯接受「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、卡特（Vince Carter）以及「T-Mac」麥葛瑞迪（Tracy McGrady）的訪問。
爆料波波維奇訓話 坦言一開始搞不清楚狀況
在G3輸球後，波波維奇前往休息室訓話，並直言這不是馬刺的打球方式，福克斯也透露這是波波維奇本賽季第一次在比賽結束後就馬上走進休息室，這也透露出了波波維奇對於球隊的關心。
同時福克斯也表示G3結束後，所有的人包括教練團、球員甚至訓練員都在休息室裡面，這是他生涯第一次看到這樣的場面，當下他還不知道是怎麼回事，當門打開的當下看到波波維奇走進來，福克斯就意識到為什麼大家會聚集在這裡。
雖波波維奇因健康因素辭去馬刺總教練的職務，但今日的比賽，波波維奇在鄧肯（Tim Duncan）的陪同下，在場邊觀看比賽，證明即便沒有在球隊任職，波波維奇始終心繫馬刺，並希望新一代的馬刺團隊能夠重返榮耀。