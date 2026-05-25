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克里夫蘭騎士隊在東區決賽第三戰以108：121不敵紐約尼克後，系列賽大比分已陷入0：3被聽牌的絕對逆境，在NBA季後賽歷史上從未有球隊能在這種情況下翻盤。然而，在球隊瀕臨被橫掃的邊緣，騎士隊總教練肯尼·阿特金森（Kenny Atkinson）今（25）日接受採訪時，卻語出驚人地搬出「進階數據分析」為球隊辯護，這番「精神勝利法」的言論隨即在全美引發軒然大波，更遭到大批紐約球迷的無情嘲諷。向來極度依賴且信任數據分析的阿特金森，在今日的球隊訓練後試圖向媒體傳遞積極的信號。他表示，如果拋開最終的比分，只看球隊在場上創造出的投籃機會質量與進攻流程，騎士並沒有被完全擊敗。阿特金森直言：「如果從數據分析的角度來說，我們其實贏了3場裡面的2場。如果主考官看的是『預期得分（Expected Score）』，我們確實贏了兩場。我知道你們現在看上去都很困惑，但如果各位願意相信我們在場上建立的進攻體系與執行過程，把它當作一個參考層面，數據確實是這樣顯示的。例如前一戰（G3），我們的預期得分差距其實只有1到2分，但我們真實的命中率遠低於預期，而尼克卻投出了遠超預期的神準表現。」這番奇特的言論一出，隨即被美國各大體育媒體與社群平台轉載。大批網友紛紛吐槽：「恭喜騎士隊奪得『進階數據東區冠軍』！」、「尼克在現實中贏了，騎士在計算機裡贏了。」畢竟在季後賽這種結果導向的殘酷舞台，這番話在0：3落後的當下，顯得格外蒼白且無力。事實上，阿特金森口中所謂的「贏了兩場」，很大程度是指G1騎士曾一度在第四節剩下7分多鐘時握有高達22分的領先優勢、勝率高達99.9%，但最終卻慘遭尼克史詩級的逆轉。騎士之所以會落入如今的深淵，進階數據無法掩蓋他們在賽場上的致命缺陷。首先，是騎士改不掉的頑疾。不論是G1痛失巨大領先，還是G2、G3面對尼克窒息式的換防壓迫，騎士進攻端在關鍵第四節頻頻陷入無預警的個人單打與低效進攻。第二，。騎士在前兩輪經歷了兩場血戰搶七，兩天一戰的緊湊賽程徹底摧毀了球隊的續航力，導致後場核心在面對尼克防線時失誤頻頻。最後，則是。包括當家一哥米契爾（Donovan Mitchell）在G3投籃手感普普、正負值是慘不忍睹的全場最低的-22，加上哈登（James Harden）場場伴隨高達6次左右的高失誤率。領袖群在場上無法穩定輸出，即便教練團在進階分析圖表上設計得再完美，面對攻防兩端更為強韌且全員皆兵的尼克隊，騎士也只能眼睜睜看著勝利被奪走。騎士的G4背水一戰即將在克里夫蘭主場開打，騎士若無法將「預期得分」轉化為「實際得分」，賽季將就此畫下句點。