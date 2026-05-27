美廉社最強優惠來了！宣布去年瘋搶的「買啤酒送炸雞」活動回歸，即起至6月23日前，只要購買罐裝啤酒滿999元，就可以獲得「拿坡里炸雞桶餐」兌換券，也能自己選擇換成香烤雞，數量有限、換完為止！
美廉社最強優惠！滿額送拿坡里炸雞桶餐
美廉社「世界啤酒嘉年華」活動開跑，同時也宣布去年「雞+酒」最強優惠返場回歸，即起凡至全台門市單筆購買啤酒罐裝全系列商品折扣後滿999元（加價購除外），就可獲得拿坡里炸雞桶兌換券。
拿坡里招牌炸雞（5入）可依喜好選擇原味或辣味，
也能整桶更換為香烤雞，炸雞兌換券即日起發放至6月23日，兌換期間至6月28日止， 數量有限、換完為止！
美廉社也同步推出啤酒優惠，包括「德國啤酒派對組-
12罐」驚喜下殺只要849元；「 柯雷利1653拉格啤酒8%」（500ml）2罐促銷價99元。
新品種「荔枝」來了！家樂福＆Mia C'bon限量開賣
夏季除了喝啤酒消暑外！水果特產「荔枝」正式進入盛產期，且今年還有全新品種登場，超越玉荷包等級，具備「早上市、高甜度、大果型」優勢的新品種「早大荔」。主打外型達到50元硬幣以上大小，且甜度高達19至20度，產期比同產區的玉荷包提早約 10 天上市，更比黑葉品種提早約20天上市。
從最初的選育到如今改善栽種成功，歷經長達29年的研究與努力，至今年終於正式上市開賣，家樂福超市、Mia C'bon獨家宣布5月28日起搶先開賣，每盒一公斤售價179元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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