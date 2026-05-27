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▲啤酒滿額免費送炸雞組合限時放送！美廉社攜手拿坡里超狂「雞＋酒」組合回歸。（圖／官方提供）

美廉社最強優惠來了！宣布去年瘋搶的「買啤酒送炸雞」活動回歸，即起至6月23日前，只要購買罐裝啤酒滿999元，就可以獲得「拿坡里炸雞桶餐」兌換券，也能自己選擇換成香烤雞，數量有限、換完為止！美廉社「世界啤酒嘉年華」活動開跑，同時也宣布去年「雞+酒」最強優惠返場回歸，即起凡至全台門市單筆購買啤酒罐裝全系列商品折扣後滿999元（加價購除外），就可獲得拿坡里炸雞桶兌換券。拿坡里招牌炸雞（5入）可依喜好選擇原味或辣味，