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韓國選秀節目《Produce 101》系列打造出不少人氣限定女團，其中IZ*ONE與I.O.I至今仍擁有大批死忠粉絲。隨著I.O.I最近迎來10週年重聚，也讓不少網友開始敲碗，希望IZ*ONE未來也能再度合體。不過相關話題一出，卻意外勾起I.O.I粉絲多年來的遺憾與怒火，因為其實早在2019年I.O.I就有合體計畫，但當初因為後面幾季的出道團體造假風波，讓I.O.I也跟著受到輿論影響，重組計劃因此告吹。I.O.I在2019年時原本已經確定要重組，連在中國的周潔瓊都特地染頭髮飛到韓國會合、甚至MV都拍好了。然而，最後卻因《Produce》系列第三季的IZ*ONE、第四季的X1陷入投票造假風波，回歸企劃全面受阻，讓不少I.O.I粉絲至今仍難以釋懷。《Produce 48》當年捲入造假爭議，IZ*ONE雖然受到巨大衝擊，暫停了一陣子的活動，但後續仍完成活動並正式解散，許多網友認為她們比起直接解散的X1已經幸運很多，因此解散後「是否能再合體」始終是粉絲最敏感的話題之一。最近韓網與海外論壇再度出現「如果I.O.I能重聚，IZ*ONE應該也有機會吧」的討論，不少粉絲坦言依然抱持期待，認為12位成員如今各自在不同團體與領域發展成功，若有一天真的再度同台，勢必會成為大型回憶殺。只是這類言論讓部分I.O.I粉絲相當不滿，尤其I.O.I身為第一季出道團體，還只是實驗性質，所以不到一年就解散，相較後面的團體，已經感到很不平衡了。更有人直言：「要不是你們，我們早就可以合體了。」