不少人去日本旅遊時，都會去買衣服，並且覺得日本買的衣服特別好穿。很多人覺得在台灣常買到名不符實的衣服，在日本卻可以買到實用的衣服，專業紡織業者「扛布者-為紡織而活的男子」認為，一方面是民眾去日本玩前會做功課，另外最主要的原因，是因為日本品牌標籤的機能說明不敢隨便，消費者可以清楚了解衣服材質，適合什麼情境。
日本標籤清楚！想涼感就要選尼龍
紡織業者「扛布者-為紡織而活的男子」在臉書粉專發文表示，為什麼常會覺得在日本買衣服，怎麼買都覺得衣服很實用，在台灣卻常常買到名不符實的東西？扛布者指出，一方面是民眾去日本玩前多少會做功課，所以踩雷的機率較低。另外一個主要原因就是，日本品牌在標籤上不敢隨便，可以讓消費者知道衣服是什麼材質製作的，適合什麼情況穿著。
扛布者舉例，在日本只要翻到所謂「接觸涼感」、「瞬間涼感」的衣服，材質主要都是尼龍為主，就算是在唐吉軻德超低價大賣場中的衣服，也會以尼龍為主，主要是尼龍本身就是導熱性、含水率都比聚酯纖維好一些的材質，而且不會有天然纖維吸水後膨脹的缺點，所以品牌要達成更好的涼感效果，自然就會使用尼龍。
別只看版型！懂看標籤才不容易買錯衣服
扛布者指出，如果衣服標榜「極度涼感」，但標籤卻是寫棉，日本消費者往往也不會買單，因為消費者知道，如果要追求極致的涼，棉質沒辦法達到這個效果，棉質的強項是親膚、自然、吸濕、日常舒適，而不是涼感。
日本品牌講到機能類別產品時，通常不會只靠形容詞誇大效果，扛布者表示，而是會把材料、結構、加工、測試邏輯一起端出來，就連唐吉軻德的涼感商品，都會貼出測試數據跟方法供消費者參考；UNIQLO這類型的日常品牌，也會告知消費者纖維、織法差異在哪裡。
這背後其實反映一件事，那就是「他們知道吹得天花亂墜，消費者是看得懂的，不會買單吹牛的東西」。只要越多廠商、品牌都能比照這樣辦理，自然市場就會去蕪存菁，留下較為實在的品牌，久而久之，市場中說要踩雷的機率就會降低。
扛布者認為，這是目前台灣市場較為缺乏的地方，畢竟多數人其實在買衣服的時候，往往不會認真去看材質標籤，單純就是看版型跟設計而買單，所以有時廠商也不會在這邊下功夫，要避免這個情況，除了政府要協助把關，消費者平時也要多翻翻材質標籤，多去想想跟比較，後續能買到自己需要、實用的衣服。
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紡織業者「扛布者-為紡織而活的男子」在臉書粉專發文表示，為什麼常會覺得在日本買衣服，怎麼買都覺得衣服很實用，在台灣卻常常買到名不符實的東西？扛布者指出，一方面是民眾去日本玩前多少會做功課，所以踩雷的機率較低。另外一個主要原因就是，日本品牌在標籤上不敢隨便，可以讓消費者知道衣服是什麼材質製作的，適合什麼情況穿著。
扛布者舉例，在日本只要翻到所謂「接觸涼感」、「瞬間涼感」的衣服，材質主要都是尼龍為主，就算是在唐吉軻德超低價大賣場中的衣服，也會以尼龍為主，主要是尼龍本身就是導熱性、含水率都比聚酯纖維好一些的材質，而且不會有天然纖維吸水後膨脹的缺點，所以品牌要達成更好的涼感效果，自然就會使用尼龍。
扛布者指出，如果衣服標榜「極度涼感」，但標籤卻是寫棉，日本消費者往往也不會買單，因為消費者知道，如果要追求極致的涼，棉質沒辦法達到這個效果，棉質的強項是親膚、自然、吸濕、日常舒適，而不是涼感。
日本品牌講到機能類別產品時，通常不會只靠形容詞誇大效果，扛布者表示，而是會把材料、結構、加工、測試邏輯一起端出來，就連唐吉軻德的涼感商品，都會貼出測試數據跟方法供消費者參考；UNIQLO這類型的日常品牌，也會告知消費者纖維、織法差異在哪裡。
這背後其實反映一件事，那就是「他們知道吹得天花亂墜，消費者是看得懂的，不會買單吹牛的東西」。只要越多廠商、品牌都能比照這樣辦理，自然市場就會去蕪存菁，留下較為實在的品牌，久而久之，市場中說要踩雷的機率就會降低。
扛布者認為，這是目前台灣市場較為缺乏的地方，畢竟多數人其實在買衣服的時候，往往不會認真去看材質標籤，單純就是看版型跟設計而買單，所以有時廠商也不會在這邊下功夫，要避免這個情況，除了政府要協助把關，消費者平時也要多翻翻材質標籤，多去想想跟比較，後續能買到自己需要、實用的衣服。