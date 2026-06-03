全台民眾紛紛報完稅，荷包變瘦，吃飯更要精打細算！多家飯店buffet於6月祭出多樣化優惠，包含對身分證字號，像是對身分證字號有6，就可享有第二位打6折；或者台中市民平日晚餐享第二人半價；而折扣最優是JR東日本「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」的線上旅展，買餐券最優可享有69折。《NOWNEWS今日新聞》整理全台北中南飯店buffet共5家的6月優惠訊息一次看。
📍JR東日本「Brilliant 鉑麗安全日餐廳」：
Brilliant 鉑麗安全日餐廳宣告優惠方案，即日起至6月30日推出敬老優惠方案，凡60歲（含）以上貴賓於週一至週五午餐時段用餐，即可享本人用餐7折優惠。
或者可到官網的線上旅展搶購各式優惠，其中「鉑麗安 平日午晚餐券」一套10張售價1萬2000元，原價1萬7380元，是下殺69折的優惠；又或假日下午茶餐券，每張僅850元，是71折優惠。提醒線上旅展只到6月15日，想搶便宜手腳得快。
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店宣布，旗下吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」推出三大限時餐飲優惠，即日起至6月30日祭出「六月六福666，身分證對對碰」活動，雙人同行午、晚餐，身分證字號中含一個「6」，即可享第二位6折，折扣後最低1036元；若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。另還有樂齡優惠、餐券專屬優惠。
台北六福萬怡酒店提到，此次「六月六福666，身分證對對碰」瞄準暑假前聚餐商機，將從6月1日起，雙人同行午、晚餐，凡任一位賓客身分證字號中含數字「6」，即可享第二位餐費6折；若兩人身分證字號合計含有兩個「6」，再加碼免服務費。
敘日全日餐廳還有樂齡優惠、餐券優惠
敘日全日餐廳亦同步推出熟齡專屬優惠與旅展票券加碼方案。即日起至8月31日止，55歲（含）以上賓客平日午、晚餐可享75折優惠、同行友人享8折，假日則本人與同行友人皆享8折。另外，即日起至7月31日止，持敘日全日餐廳自售、2025 TTE旅展、2025 ITF旅展、2025線上旅展／快閃櫃位及2026 TTE旅展等指定票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠；若使用過期票券，整組訂位亦享8折並可依票券面額折抵餐費。
敘日全日餐廳也宣告，將自6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等菜色，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五晚餐與週六午、晚餐更限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。
敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。若以最低餐價為午餐的1480元來計算，打6折後再加上原餐價1成服務費，則是1036元，就能享有和牛堡、爐烤牛與黑鮪魚等多樣海鮮吃到飽。
📍台中李方艾美「新食譜全日餐廳」：
台中李方艾美酒店的吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」有平日晚餐優惠，即日起至2026年8月31日，平日晚餐時段只要台中市民二人同行，第二位即可享半價優惠。「新食譜全日餐廳」平日晚餐餐價每位成人1280元＋10%，折扣後等於只要640元（需另加原餐價一成服務費）
📍嘉義福容voco酒店「田園西餐廳」：
嘉義福容voco酒店的「田園西餐廳」於6月推出「0627身分證字號優惠活動」，凡同桌賓客身分證字號符合「0、6、2、7」數字組合，即可享有對應折扣優惠，最優惠是同桌湊齊4個數字，餐費直接下殺85折，另集滿3碼享9折、集滿2碼享95折。當月壽星還加碼，滿18歲之壽星，最高可再折抵 600元。
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Brilliant 鉑麗安全日餐廳宣告優惠方案，即日起至6月30日推出敬老優惠方案，凡60歲（含）以上貴賓於週一至週五午餐時段用餐，即可享本人用餐7折優惠。
或者可到官網的線上旅展搶購各式優惠，其中「鉑麗安 平日午晚餐券」一套10張售價1萬2000元，原價1萬7380元，是下殺69折的優惠；又或假日下午茶餐券，每張僅850元，是71折優惠。提醒線上旅展只到6月15日，想搶便宜手腳得快。
📍台北六福萬怡「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店宣布，旗下吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」推出三大限時餐飲優惠，即日起至6月30日祭出「六月六福666，身分證對對碰」活動，雙人同行午、晚餐，身分證字號中含一個「6」，即可享第二位6折，折扣後最低1036元；若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。另還有樂齡優惠、餐券專屬優惠。
台北六福萬怡酒店提到，此次「六月六福666，身分證對對碰」瞄準暑假前聚餐商機，將從6月1日起，雙人同行午、晚餐，凡任一位賓客身分證字號中含數字「6」，即可享第二位餐費6折；若兩人身分證字號合計含有兩個「6」，再加碼免服務費。
敘日全日餐廳還有樂齡優惠、餐券優惠
敘日全日餐廳亦同步推出熟齡專屬優惠與旅展票券加碼方案。即日起至8月31日止，55歲（含）以上賓客平日午、晚餐可享75折優惠、同行友人享8折，假日則本人與同行友人皆享8折。另外，即日起至7月31日止，持敘日全日餐廳自售、2025 TTE旅展、2025 ITF旅展、2025線上旅展／快閃櫃位及2026 TTE旅展等指定票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠；若使用過期票券，整組訂位亦享8折並可依票券面額折抵餐費。
敘日全日餐廳也宣告，將自6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等菜色，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每週五晚餐與週六午、晚餐更限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。
敘日全日餐廳目前餐價為平日午餐每位1480元+10%、平日晚餐1880元+10%，假日午餐1580元+10%、假日晚餐1880元+10%。若以最低餐價為午餐的1480元來計算，打6折後再加上原餐價1成服務費，則是1036元，就能享有和牛堡、爐烤牛與黑鮪魚等多樣海鮮吃到飽。
📍台中李方艾美「新食譜全日餐廳」：
台中李方艾美酒店的吃到飽餐廳「新食譜全日餐廳」有平日晚餐優惠，即日起至2026年8月31日，平日晚餐時段只要台中市民二人同行，第二位即可享半價優惠。「新食譜全日餐廳」平日晚餐餐價每位成人1280元＋10%，折扣後等於只要640元（需另加原餐價一成服務費）
嘉義福容voco酒店的「田園西餐廳」於6月推出「0627身分證字號優惠活動」，凡同桌賓客身分證字號符合「0、6、2、7」數字組合，即可享有對應折扣優惠，最優惠是同桌湊齊4個數字，餐費直接下殺85折，另集滿3碼享9折、集滿2碼享95折。當月壽星還加碼，滿18歲之壽星，最高可再折抵 600元。
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