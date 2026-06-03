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▲Rain今1月17日在台北小巨蛋舉辦《STILL RAINNG: ENCORE》台北安可場演唱會。（圖／讀者提供）

▲Rain將在2026高雄啤酒音樂節第二天的舞台演出，這是他出道24年來首度參加台灣的大型音樂節。（圖／翻攝自高雄啤酒音樂節臉書）

亞洲天王Rain（鄭智薰）將於7月4日登上2026高雄啤酒音樂節演出，這是他出道24年來首度參加台灣的大型音樂節，一名女粉絲得知後興奮搶購搖滾座位區3800元的門票，沒想到，男友發現後非常不高興，跟女粉絲說「花這種錢怎麼不是人家從韓國來看妳」、「這錢不如省下來請我吃旭集」，讓她難過地發文求助，引發網路熱烈討論。一名女粉絲昨（2）日在社群平台發文，透露跟男友交往前，對方就知道她會追星，今年高雄啤酒音樂節，她為了Rain買下3800元超級搖滾座位區的預售票，並參加藝人親筆簽名海報的抽獎活動，怎料，在粉專的留言被另一半發現，男友氣沖沖地說「妳花3800為啥不是他來看妳」、「妳是因為想要那個男生的簽名海報才去的嗎？我簽給妳，別去了！」女粉絲以流淚的表情符號表示：「我都不知道該生氣還是該開心...可是人家久久才來台灣一次...」還說男友對她已讀不回、冷處理。該篇貼文曝光後，累計37萬次瀏覽，網友一面倒抨擊原PO的男友，「我以為妳男友會練的跟Rain一樣，或是練一支舞然後叫妳看他，沒想到是叫妳請他吃旭集！還沒結婚就在管妳的錢了」、「3800不去看Rain丟大海裡都比請他吃旭集值得，錢不是這樣省的好嗎」、「我寧願這篇是旭集的業配文」、「妳跟他之間才沒有續集！」原PO男友似乎是得知輿論發酵，女粉絲今天下午發文更新進度，「男友昨天看到這篇非常緊張，最後說他那天會下高雄找我，然後訂了旭集！不知道他能不能訂到洲際呵呵！交往以後怕他吃醋，我基本上不太會跟他提追星，但躺在他旁邊我明明都在看韓綜欸！算了！反正就跟夫妻吵架一樣，床頭吵床尾和，沒讓大家看到想要的結局搜哩囉！」