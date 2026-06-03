我是廣告 請繼續往下閱讀

全國商總理事長暨許願教育基金會董事長許舒博，連續四年發起「願偏鄉‧暑來飽」愛心食物箱計畫，許願基金會前身為人壽保險文教基金會，更名後保持愛的初心並承繼以往責任，持續與產業界三大龍頭，全聯福利中心、全聯佩樺圓夢社會福利基金會以及新竹物流深耕合作，讓偏鄉清寒學子能在漫長的暑假收到愛心食物箱，給予生活面實際性的幫助。本次食物箱愛心認購計畫在基金會董事全力支持與號召下，順利完成由300擴編至500箱募集目標。全聯福利中心再次展現領導品牌之專業，善用資源整合物資，憑藉強大的採購與通路優勢，提供優惠價格，整合多樣且分量充足的物資，確保食物箱內容能滿足孩子所需。合作關係中亦結合社福力量，由全聯佩樺圓夢社會福利基金會負責主要串聯角色，與許願基金會共同分擔費用，並統籌資源並號召愛心志工，從物資盤點到裝箱作業，動員企業志工投入一線執行，確保裝箱品質及完善度。整個計畫最終交由專業與熱心的中華民國汽車路線貨運公會全聯會理事長李鈺祥率領的新竹物流團隊，年年響應偏鄉援助計畫，克服地緣限制與交通挑戰，確保愛心物資在暑假畢業典禮之前，精準送達每位清寒孩子手中，為每一次的募集活動畫下完美句點。許舒博表示，未來將持續關心產業發展並引領向前，但更希望大家發揮善心，關懷在地偏鄉清寒學子，在基金會長期照護下，還有許多孩子因家庭經濟因素，食衣住行甚至繳學費都有問題。許願基金會更名目的就是幫助更多清寒學子完成念書期間心中最基本的願望，一路走來我的初心始終不變，每年的食物箱都在擴編發放範圍，未來將計畫邀請更多產業界加入，參與基金會獎助學金募款計畫，以及關注其他例如食物箱之勸募活動，透過實際參與，為更多孩子尋得安穩的求學之路。