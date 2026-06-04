我是廣告 請繼續往下閱讀

Threads是台灣人很愛用的社群平台，無論是找人、無厘頭的事情分享，有共鳴的人都會湧上討論，許多藝人也都是「活網仔」，會上去海巡大家的留言，互動性超高。近來有一名網友在Threads上好奇發問，為什麼喪禮不能生前舉辦，還開出自己喪禮的預售方案，沒想到點進去留言區，有人腦洞大開說，「VIP可以一起躺嗎」、「七天後有安可場嗎」、「2680含明牌託夢嗎」完全笑到走不出來，該則貼文已經有7萬次點讚。Threads上近來流傳一則超高流量貼文，原PO好奇問，「葬禮為什麼不能在人死之前辦啊？ 我想跟大家一起參加我的葬禮。」更寫出喪禮門票價格，早鳥票980元，預售票1280元、全價票1580元，還有VIP2680元，不僅如此，提前入場還可以合照。沒想到這則天馬行空的貼文，竟引來2千多人留言互動，按讚數也破7萬，留言區點進去更是笑到出不來，網友都認真問，「七天後開安可場嗎」、「收飯撒是要學通靈嗎」、「Vip互動可以一起躺嗎」、「你缺一個後台vip（瞻仰遺容）」、「不撒彩帶撒骨灰嗎？」、「那我們去要哭嗎」，釣出原PO回應，「當然要吶，跟喊應援一樣」，把所有網友逗樂，直呼原PO實在太可愛。雖然這則貼文以有趣吸引了不少討論，但其實生前告別式近幾年也相當流行，像是馬來西亞歌手黃明志就在愚人節當天舉辦了生前告別式，甚至還躺入棺木中參與流程；主持人李秀媛也因為父親癌逝，來不及向家人交代遺言，讓她決定舉辦生前告別式，現場放著她到世界各地旅遊的影像，還要求來賓穿彩色的衣服，並讓大家寫下對她的評語，不過她幽默說，告別式只想聽好的，所以不能寫壞話，相當可愛。