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▲▼劉以豪在海邊大秀好身材。（圖／劉以豪IG@ryu19860812）

男神劉以豪近日前往法國度假，不忘給粉絲送福利，他在社群分享自己於海邊玩水的照片。只見劉以豪脫掉上衣，露出精壯的肌肉線條，不僅有6塊腹肌，胸肌甚至看起來比他臉還大，超狂好身材讓粉絲愛慘，貼文吸引11萬人按讚，粉絲也直呼他看起來完全不像即將滿40歲的人。劉以豪1日在IG發文，分享自己在法國坎城海邊玩水的照片，他寫道：「要離開的最後一個大早。我說，衝吧！離開前就衝進大海裡游一下再走吧！」只見劉以豪脫掉上衣，只穿一件短褲衝到沙灘玩水，他笑容燦爛，宛如陽光大男孩。更抓人眼球的是劉以豪結實的好身材，他積極健身練出超大塊胸肌還有線條分明的6塊腹肌，整個人體態非常完美，寬厚的肩膀男人味十足。這一系列照片曝光後，立刻吸引11萬粉絲按讚。大家看了紛紛留言誇獎劉以豪的好身材，「這真的可以免費看的嗎」、「看不出來40歲…感覺才25歲」、「那腹肌比我人生規劃還清晰」、「這身材超讚，再配上他那個黃金獵犬大狗狗的帥臉」、「身材好到像AI」、「在路上看過本人，嚇死了比照片還好看是怎樣」、「都長這麼帥了還練身材，不給其他人活路」。8月生日的劉以豪今年就要滿40歲了，他至今仍在演藝圈活躍，去年劉以豪和柯佳嬿主演的Netflix台劇《童話故事下集》大受好評，職人喜劇《監所男子囚生記》也擄獲一票觀眾芳心，最新作品是6月即將在台北電影節播出的國片《怎麼可能我家的祖先是你家的鬼》，粉絲也期待劉以豪休息後回歸，能推出更不一樣的角色。