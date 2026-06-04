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▲台南「阿村牛肉湯」保安店獲得《米其林指南》入選餐廳推介。（圖／翻攝米其林官網）

始業於1968年，現在由第三代接手經營的台南「阿村牛肉湯」，保安店獲得《米其林指南》入選餐廳推介。近日卻驚傳業者將於6月7日開始暫停營業，原來是因為店面要重整裝修，業者也表示「可能會搬遷」，後續狀況都需等待與房東討論。「阿村牛肉湯保安店」獲得米其林入選餐廳殊榮，米其林官網上形容「完整呈現臺南式甘甜口味。牛肉湯用牛大骨與蔬果熬製，店家特選三至四種不同部位的手切牛肉川燙，展現台灣牛肉的不同口感和滋味，搭配自家調配的甜油膏與薑絲，更顯肉香味甜。」事實上，「阿村牛肉湯保安店」位在國華商圈上，知名度相當高，凌晨4點營業到下午約莫2點，招牌的牛肉湯堪稱湯鮮甜、肉腴嫩，牛腩湯、牛雜湯也是不少老饕喜愛的品項，另也有芥蘭炒牛肉、蔥爆牛肉、麻油牛肝等熱炒，不僅觀光客喜愛也受到在地老顧客青睞。業者卻於社群平台Instagram上公告，