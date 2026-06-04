始業於1968年，現在由第三代接手經營的台南「阿村牛肉湯」，保安店獲得《米其林指南》入選餐廳推介。近日卻驚傳業者將於6月7日開始暫停營業，原來是因為店面要重整裝修，業者也表示「可能會搬遷」，後續狀況都需等待與房東討論。

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「阿村牛肉湯保安店」獲得米其林入選餐廳殊榮，米其林官網上形容「完整呈現臺南式甘甜口味。牛肉湯用牛大骨與蔬果熬製，店家特選三至四種不同部位的手切牛肉川燙，展現台灣牛肉的不同口感和滋味，搭配自家調配的甜油膏與薑絲，更顯肉香味甜。」

▲台南「阿村牛肉湯」保安店獲得《米其林指南》入選餐廳推介。（圖／翻攝米其林官網）
▲台南「阿村牛肉湯」保安店獲得《米其林指南》入選餐廳推介。（圖／翻攝米其林官網）
事實上，「阿村牛肉湯保安店」位在國華商圈上，知名度相當高，凌晨4點營業到下午約莫2點，招牌的牛肉湯堪稱湯鮮甜、肉腴嫩，牛腩湯、牛雜湯也是不少老饕喜愛的品項，另也有芥蘭炒牛肉、蔥爆牛肉、麻油牛肝等熱炒，不僅觀光客喜愛也受到在地老顧客青睞。

業者卻於社群平台Instagram上公告，預計6月7日將開始店休一段時間，原因是要裝修店面，但是還需與房東討論，因此也有搬遷之可能，業者表示有相關決策會再公告。


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。