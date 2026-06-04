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日本國民天團嵐（Arashi）今年5月31日正式終止活動，未來粉絲很難再看到大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤5人合體。也因如此，許多歌迷近期熱衷在各大社群分享與嵐的小故事，一名粉絲表示跟媽媽都是嵐的粉絲，但有一天媽媽看著房間的海報大喊「嵐怎麼剩4人？」才發現母親因為腦瘤導致視野狹窄，若不是因為海報的關係，根本不會發現媽媽生病，感激的說：「謝謝你們救了我媽媽一命。」感人故事吸引410萬人瀏覽。一名日本網友貼出一張泛黃的嵐海報，分享跟媽媽都是嵐的粉絲，還一起看過演唱會，對成員的資訊瞭若指掌，但15年前，媽媽卻突然大喊：「嵐怎麼只剩4個人？松本潤怎麼不見了？」網友當下以為媽媽在開玩笑，最後不放心，還是帶著媽媽去醫院檢查，結果發現是視野狹窄，立即被轉診大醫院，最終檢查出腦瘤。正因為知道嵐有5個成員，才會因此發現媽媽的不對勁，原PO表示：「現在回頭看，真的會瞬間鼻酸……明明當時大家都以為只是隨口一句話，結果其實是身體早就在發出求救訊號。如果少了那份執著、少了那句『不可能只有4個人』，也許一切就不一樣了。想到這裡，真的只剩下滿滿的感謝。謝謝你們救了我媽媽一命。」從那之後，那張海報就一直貼在房間，但最近他們決定撕下來，才會特地與大家分享這段溫馨小故事，「比起海報本身的顏值，對媽媽來說，更重要的好像是那段一路陪著她走過來的回憶跟心情吧。所以即使海報早就褪色了，她也一直捨不得撕下來，畢竟貼了這麼多年，真的不是說撕就能撕的東西」。嵐是由二宮和也、相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔等5人組成的男團，於1999年出道，他們締造無數難以打破的百萬專輯銷量成績，更常是重要時段戲劇的男主角，各種產品也都能見到他們代言，地位不可動搖，粉絲年齡層分布極廣，是全日本都知道的國民級天團，但他們2025年決定要在2026年5月31日終止活動，並於當天舉辦告別演唱會，26年半的團體生活正式謝幕。