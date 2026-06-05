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▲約翰·C·萊利（如圖）曾為《不羈夜》劇組遊說李奧納多狄卡皮歐加入，還跟他表示沒人會在意《鐵達尼號》。（圖／翻攝自IMDb）

▲《不羈夜》的AV男優一角，最後由馬克華柏格接演。（圖／翻攝自IMDb）

▲李奧納多狄卡皮歐（如圖），多年後終於能跟導演保羅湯瑪斯安德森合作，一起打造出《一戰再戰》這部金獎大片。（圖／翻攝自IMDb）

李奧納多狄卡皮歐在快29年前以全球狂賣的《鐵達尼號》，成為億萬女性崇拜的白馬王子，讓他至今在影壇依然有崇高的地位。雖然這部片沒能讓他入圍奧斯卡影帝，卻算得上他最為人熟知的經典演出，不過他差一點就選擇在《不羈夜》扮演AV男優而推掉《鐵達尼號》。近日在《不羈夜》裡也演AV男星的約翰·C·萊利驚吐內幕，表示自己當初一直說服李奧納多選擇《不羈夜》，甚至表示《鐵達尼號》的事故已經沒有人在乎。約翰·C·萊利曾與李奧納多合演過《戀戀情深》，對他的個性和實力都有深刻了解，因而認為在《不羈夜》裡的年輕AV男優一角，李奧納多應該是最合適的人選，不過他當時已在洽談主演《鐵達尼號》，看起來兩部片無法都接演。約翰回憶道：「我那時跟他說，大家都知道那艘船會沉，沒人在意船上有什麼人啦。」《不羈夜》的導演保羅湯瑪斯安德森，當年還沒成為影展寵兒，卻已流露出無窮潛力，後來在坎城、柏林、威尼斯、奧斯卡都拿到最佳導演獎，功力備受獎項肯定。保羅考慮找李奧納多主演時，約翰拍胸脯保證自己出馬，一定能說服李奧納多加入，要保羅把這個任務交給他。在李奧納多面前，約翰不僅大力推薦保羅湯瑪斯安德森，要他一定不要放掉跟這麼優秀的導演合作的機會，李奧納多卻有些猶豫，坦言：「我經紀人他們講，『鐵達尼號』會是一部非常大的巨片，我應該要接。」約翰還是跟他保證，自己不會給他出餿主意，強調觀眾真的對一件發生了80多年的船難真的沒那麼大興趣，要他好好考慮，結果李奧納多還是選擇了《鐵達尼號》。今日看來，他做了最正確的決定，如果沒有《鐵達尼號》，他在好萊塢不一定能爬到那麼高的地位，加上《不羈夜》主要在講1970年代的美國色情片工業，一堆經紀人聽到旗下藝人要扮A片男優、女優，形象上已經會有點衝擊，還得裸露演出，都沒有很願意幫他們接下來，《不羈夜》想跟《鐵達尼號》搶李奧納多，早就註定要失敗，最後是比李奧納多的體型更像A片男星的馬克華柏格中選。儘管李奧納多演《鐵達尼號》是正確選擇，他還是一直為了沒能和保羅湯瑪斯安德森合作遺憾，直到去年總算在《一戰再戰》攜手，保羅也果然夠狠，讓李奧蓬頭垢面演個成年女性的爸爸，造型完全不帥氣，毫無偶像的樣子，一路得到一堆影評人協會大獎，也登上今年奧斯卡最大贏家寶座。