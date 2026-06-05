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▲呂頌賢（左）與梁藝齡（右）在《笑傲江湖》分飾令狐冲與任盈盈，成為觀眾欣賞的螢幕俠侶。（圖／翻攝自微博）

▲呂頌賢去年暴瘦的模樣讓粉絲擔憂，怕他的健康有狀況。（圖／翻攝自呂頌賢官方後援會微博）

▲呂頌賢（右）和麥景婷（左）結婚多年沒生小孩，卻一直很恩愛。（圖／翻攝自麥景婷微博）

金庸名著《笑傲江湖》影視改編不下10個版本，卻是1996年TVB連續劇版的男主角呂頌賢，被大多數觀眾認為最符合原著描述，稱他「最帥令狐冲」，網上還一直流傳他當紅時有富婆願意出5000萬港幣（約合台幣2億）約他飯局和包養，但他因為妻子麥景婷懷孕時出車禍、流產，決心照顧她一生一世而拒絕邀約。他後來澄清：「當然沒這回事。現在我老了，50塊都沒人要。」現年60歲的呂頌賢，當初扮令狐冲時正好30歲，是最有男人味又不會過分成熟的年紀。盛傳曾有富婆開價500萬港幣請他吃飯，更指如果願意跟她交往可以獲得4500萬港幣，但呂頌賢果斷拒絕，因為麥景婷懷孕3個月遇上車禍，不但流產更終生無法再懷胎，而呂頌賢決定陪伴在妻子身邊，一起度過難關。他坦言沒有什麼富婆提包養，而且麥景婷在認識他之前就已經出過車禍。他解釋：「我的粉絲其實很多是男性，他們當我是江湖英雄。」網上流傳的故事很淒美，卻不是事實，但他偶爾才會闢謠，不會到處強調，笑言：「把我講得那麼深情，我都不會刻意打破。」麥景婷則是幽默回應：「如果有的話，你就要她先吧，錢分一半給我都好，哈。1990年代的5000萬是很大一筆錢呢。」去年呂頌賢被見到身形激瘦、步履蹣跚，後來更因肺部嚴重感染細菌，一度命危被送進加護病房，幾乎從死裡逃生。他近日接受香港媒體訪問，表示那時昏迷7天，完全沒感覺、不會痛，醒來以後發現記憶斷片，已經被送回香港還以為自己在上海。他暴瘦最嚴重時從70公斤跌到只剩50公斤，變成紙片人。好在康復之後，他持續回診，現在肺功能變弱了一些些，但都還過得去。提到差點在死亡邊緣是什麼感覺，呂頌賢認為像做了場夢，並沒有感到快要死掉，因為過程中也沒覺得太痛苦過，反而是麥景婷比他更擔心。兩人結婚多年沒生小孩，他也沒打算先立遺囑，若是以後健康真的需要人照顧，就會住進養老院。