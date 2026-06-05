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圍牆倒塌壓民宅釀驚魂 里長獲報急動員

▲桃園市龜山區楓樹國小圍牆突然倒塌，壓到附近民宅引發瓦斯外洩疑慮。（圖／翻攝自里長薛仁岳Threads@s0963444522）

▲目前已緊急在坡面覆蓋帆布、設臨時擋土等措施，嚴防降雨造成二次災害。（圖／翻攝自里長薛仁岳Threads＠s0963444522）

絕非行政怠惰！市府強調：為安全嚴格審查

▲圍牆倒塌壓到附近民宅，因而傳出瓦斯外洩疑慮，水務局強調後續將採「隨到隨審」，跨局處全力協助復建。（圖／桃園市府提供）

桃園市龜山區楓樹國小昨（4）日晚間因強降雨引發校園邊坡災情，操場周邊圍牆突然倒塌，波及鄰近民宅並傳出瓦斯外洩警訊，所幸相關單位迅速到場處置、封鎖危險區域，未造成人員傷亡。事件引發地方高度關注，校方、里長及市府單位連夜展開搶修與安全評估，後續復建與責任釐清也同步展開。楓福里里長薛仁岳指出，昨日傍晚突如其來的強降雨伴隨雷擊，短時間內雨勢驚人，約晚間7時接獲通報，指楓樹國小操場圍牆倒塌並壓到附近民宅，現場甚至傳出瓦斯外洩疑慮，他隨即趕赴現場，同時也聯繫校方與相關單位緊急處理。薛仁岳進一步說明，據地方說法，該圍牆本就鄰近住宅且存在結構疑慮，雖教育局已編列經費並完成工程招標，但尚未進場施工，即遭暴雨與地基鬆動影響而倒塌，讓社區與校園安全再度亮紅燈。事故發生後，校方立即啟動緊急應變機制，校長、主任與家長會會長隨即趕赴現場，針對受損區域拉設警戒線，防止師生及居民接近危險範圍。同時，相關單位同步進行臨時安全處置與勘查作業，並評估結構受損狀況，研擬後續修復方案，目標盡速恢復校園正常使用。另外，在搶修過程中，社區居民也紛紛表達關心，不少住戶主動到場了解工程進度，並提供建議與協助。薛仁岳強調，地方一致認為校園安全是社區共同的責任，呼籲學校、地方與市府應強化協作，才能提供孩子們安全、安心的學習環境。桃園市水務局表示，事故發生後，第一時間便與教育局及校方會勘，目前已於現場拉起警戒線、設置安全圍籬，並進行坡面帆布覆蓋及臨時擋土等緊急防災措施，確保校園師生及周邊道路的安全，嚴防降雨造成二次災害。針對外界質疑審查延宕，水務局強調，相關水土保持及排水計畫在審查過程中，因發現「雨水下水道上方加設擋土牆」涉及結構安全疑慮，依法要求補正與修正，並非行政怠惰，而是基於公共安全嚴格把關。水務局指出，考量近期天候不穩與校園安全急迫性，後續將採「隨到隨審、專案輔導」方式，加速計畫核定流程，並派遣專業技師團隊協助設計修正。市府也將跨局處合作，協助校方爭取災後搶修與復建經費，確保校園與周邊居民安全儘速恢復。