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▲啾啾（如圖）2018年因拍攝寫真爆紅，銷量高達近800萬元，隔年起蟬聯3屆「JKF百大女郎」冠軍，並有「暗黑張景嵐」稱號。（圖／啾啾IG@no.13.chu）

歌手陳零九因捲入閃兵案暫停演藝事業，消失在螢光幕前的他，感情生活似乎不受影響，近日爆出與JKF女郎啾啾（吳慈惠）甜蜜約會，兩人參與德州撲克牌局時，女方更相當主動，不斷輕拍、撫摸陳零九，互動親密，連牌友看了也忍不住吐槽：「到底要不要專心打牌？」陳零九去年5月陷入「閃兵風波」後暫停演藝活動，投資經營的潮牌服飾品牌也無預警宣布收攤，工作受到影響的他，感情生活仍精彩，根據《鏡週刊》報導，陳零九近來傳出與JKF女郎啾啾關係升溫，不僅被拍到私下約會，甚至連出席德州撲克牌聚會時，也不斷放閃。兩人經常同進同出，在打牌過程中，啾啾不時會主動靠近陳零九，雙手環抱著對方肩膀、輕撫，不避諱在眾人面前有親密互動、看似早已超越友情關係，就連在場的牌友看了也忍不住開玩笑抱怨：「到底要不要專心打牌？」事實上，陳零九與啾啾去年7月就被目擊飛到澳門約會。而啾啾的背景也被起底，她2018年因拍攝寫真爆紅，銷量高達近800萬元，隔年起蟬聯3屆「JKF百大女郎」冠軍，並有「暗黑張景嵐」稱號；過去啾啾也鬆口私下閨房情趣就是誘惑另一半，或透過角色扮演滿足男友的幻想，不論尺度或是風格都極為大方。而啾啾的IG目前有9.4萬人追蹤，不時分享個人辣照、旅遊照，陳零九也都會低調按讚。