我是廣告 請繼續往下閱讀

▲R 卡以人物側寫結合專屬場景構圖為設計核心，透過熟悉的畫面細節，喚起粉絲對作品中經典橋段的記憶與情感共鳴。（圖／玩物橘子提供）

▲SR 花語卡取材自劇中的經典畫面，參考角色的成長脈絡與色彩設定，為每位角色搭配專屬的卡牌背景。

▲而最具情感張力的 SSR 經典卡，則以雙人場景式構圖呈現，如芙莉蓮與欣梅爾的重要片段、費倫與修塔爾克旅途中的默契互動等。（圖／玩物橘子提供）

▲本次產品由玩物橘子團隊操刀製作，透過創新的卡牌印刷技術，細緻還原作品世界觀的層次與氛圍。（圖／玩物橘子提供）

備受矚目的動畫作品《葬送的芙莉蓮》，正式推出首款官方收藏卡牌系列。本次產品由玩物橘子團隊操刀製作，透過創新的卡牌印刷技術，細緻還原作品世界觀的層次與氛圍，打造兼具藝術性與收藏價值的周邊作品。本系列卡牌在設計上突破傳統框架，運用「冷燙加工」、「局部光膜」、「雙面霧膜壓印」等多項卡牌印製工藝，使卡面在特殊光線下呈現如魔法陣般的深淺折射效果；部分卡片背面更結合角色頭像與立體雷射光紋，讓圖像隨觀看角度產生動態光感，進一步強化整體視覺張力。整體卡面設計以「角色花語」與「故事劇情」為兩大主軸，卡牌類型涵蓋角色卡、SR 花語卡、SSR 經典卡與魔法卡等。其中，R 卡以人物側寫結合專屬場景構圖為設計核心，透過熟悉的畫面細節，喚起粉絲對作品中經典橋段的記憶與情感共鳴。SR 花語卡取材自劇中的經典畫面，參考角色的成長脈絡與色彩設定，為每位角色搭配專屬的卡牌背景。以「費倫」為例，搭配的是「紫色枝垂櫻」紫色象徵神秘與魔法，枝垂櫻則代表優美與成熟。透過色彩與花語的設定，不僅讓卡片設計更具意象層次，也引導粉絲從不同視角重新感受卡牌所承載的情感與故事。而最具情感張力的 SSR 經典卡，則以雙人場景式構圖呈現，如芙莉蓮與欣梅爾的重要片段、費倫與修塔爾克旅途中的默契互動等。卡片採用左右拼圖式分開設計，單張即可獨立欣賞，拼接後則展現完整畫面與敘事延伸，象徵角色之間難以割捨的連結與未竟的情感。玩物橘子製作團隊表示：「此次卡牌開發投入大量時間進行工藝測試與材質搭配，希望透過印刷細節的精緻處理，讓粉絲在收藏的同時，也能感受到我們對《芙莉蓮》世界觀的致敬與詮釋。」並補充：「我們期望粉絲收藏的不僅是角色本身，更是角色之間的關係與情感記憶，這正是《芙莉蓮》最打動人心的核心所在。」．全系列共 56 款典藏卡，依稀有度分級：R／SR／SSR／場景卡。．內含 2 張卡牌，款式隨機盲抽。．整體設計採用「水彩潑墨風格」，呈現柔和且富有魔法感的視覺效果。．收錄芙莉蓮、費倫、修塔爾克、欣梅爾等經典角色與重要場景。．提醒：螢幕顯示卡牌示意圖與實際印刷品可能存在色差，應以最終收到的成品實色為準。