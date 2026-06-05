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▲穀雨前後採摘的「春之茶」，茶湯金黃透亮且散發清新淡雅花香，入口細緻柔和，完美展現春日專屬的風味。（圖／NOWNEWS攝）

▲風味非常獨特的「蜜香紅烏龍」，口感甘甜柔順，餘韻醇厚悠長。（圖／ NOWNEWS攝）

▲光有好茶還不夠！濃郁茶香的「913茶酥」、「鐵觀音茶酥」，搭配酥脆爽口的「洛神脆脆圈」，為品茗時光增添更多風味。 （圖／ NOWnews攝）

▲天仁釀茶所經典人氣「茉莉綠茶」與 CHAFFEE 特色新品「茶釀歐蕾咖啡」，以不同風味魅力豐富日常品飲時光，帶來更多層次與驚喜。（圖／ NOWNEWS攝）

茶之於台灣人的日常，不再侷限喝的形式與場域，天仁茗茶一直以來堅守品質，讓品茗好茶變得很簡單、多元，以及更加融入日常生活！不管是新品茶葉，還是茶食小點、手搖飲品，亦或是讓人五臟廟難以抗拒的茶膳料理，都完整概括，繽紛綻放春茶好時光！提到品茗，絕對不能錯過新品茶葉，天仁茗茶用好茶讓日常飲食更精彩！從穀雨前後採摘的「春茶」，芽心飽滿、葉質柔軟，茶湯金黃透亮又散發清新淡雅的花香，入口細緻柔和的春之茶，是感受今年春天氣候的風味！以每包8克茶葉型態的「潤凝香」輕巧包，讓喜歡烏龍茶的清新茶蘊恣的人，可以隨享馥郁芬芳、香氣悠長的茶湯。另外，不能不提到台灣特有的一種特色茶，融合了「烏龍茶」與「紅茶」的製作工藝，風味非常獨特的「蜜香紅烏龍」，紅烏龍屬於重發酵、重焙火的烏龍茶，其重發酵程度接近紅茶（約80～90%），但卻保留烏龍茶的製程特色（如搖青、揉捻等），重焙火提升香氣與厚度，以球形揉捻保留烏龍茶的外型，簡單來說就是具有紅茶的蜜香甜潤、烏龍茶的層次與香氣，口感甘甜柔順，餘韻醇厚悠長，完全體現出天仁茗茶70餘年的製茶底蘊，即將於6月下旬新上市。光有好茶不夠！搭配茶食小點解饞，才能讓生活多點意思，全新上市讓人越吃越「涮嘴」的913茶酥、鐵觀音茶酥，薄脆糖衣，包裹濃厚茶香，實在讓人難抗拒。喜歡酥脆又清爽口感的，則是可以嘗試天仁的「洛神脆脆圈」，低溫萃取技術，保留營養風味，搭配茶飲一切恰到好處，也可以沾優格或冰淇淋，豐富整體口感與風味層次。在手搖飲品方面，天仁茗茶也持續展現創新高品質新茶飲，不管是CHAFFFEE「茶釀歐蕾咖啡」，選用「過桶增加茶韻」的茶釀咖啡豆現磨萃取，呈現獨特茶感的咖啡香氣，再加入鮮奶柔和調和，讓茶香、咖啡香與奶韻層層交織。入口展現溫潤滑順的奶香口感，同時展現咖啡深度與奶香柔順，適合日常輕鬆品飲。另外，天仁釀茶所也將經典級的茶后「茉莉綠茶」重新回歸，以茉莉花窨製綠茶為基底，入口帶有細緻花香與清爽尾韻，不苦不澀、溫潤順口，喝得到獨特的天然雅致茉莉綠茶香氣。奶茶控可以選擇同樣擁有高人氣的茉香鮮奶綠，入口時即可感受到茉莉花的清新芬芳，中段散發綠茶甘潤茶韻，尾韻則以奶香收尾，整體口感清爽耐喝，屬於不易膩口的奶茶，讓人回味過往純粹美好的回憶，更豐富手搖即飲的日茶時光 ！當然擅長以茶入菜，輔以高品質食材呈現創新茶膳料理的「喫茶趣」，春天之際特別推包種鮑魚西魯肉，選用包種茶入菜，並搭配究好豬的後腿肉與鮑魚，讓熟悉的宜蘭功夫菜風味，多了包種茶香的風味！天仁茗茶以「春茶」啟動新意；以「茶食」豐富生活場景，不管是愜意的下午茶時光，還是忙裡偷閒的工作空檔，亦或是三五好友聚會的充電時刻，又或是全家人團聚的溫馨用餐時刻，天仁茗茶新意齊發，繽紛綻放春茶好時光！