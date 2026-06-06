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▲不僅承襲對大禹治水功績的尊崇，也象徵著對工程與水利專業技術價值的肯定。（圖／翻攝經濟部水利署）

▲2020年6月6日，當時的高雄市長韓國瑜，因同意罷免票數跨越四分之一的門檻，成為台灣史上首位被罷免成功的直轄市首長。（圖／記者吳翊緁攝）

每年6月6日是「工程師節」與「水利節」，背後蘊含了對古代治水先師的紀念，以及許多令人津津樂道的歷史事件與人物特質，《NOWNEWS》也透過本文整理了解6月6日的節日由來，以及不可不知的重大歷史事蹟，為您全面解析這個充滿話題性的一天。6月6日之所以被訂為工程師節與水利節，其設立由來是為了紀念中國古代治水先師「大禹」，並向辛勤奉獻的水利與工程專業人員致敬，根據歷史考據推算，大禹的農曆誕辰為十月十日，換算成國曆正好是6月6日，於是中國工程師學會在1940年決議將6月6日訂為紀念日。1941年6月6日首次舉行工程師節，1943年中華民國政府正式將6月6日定為「工程師節」與「水利節」，成為官方紀念日。此舉不僅承襲對大禹治水功績的尊崇，也象徵著對工程與水利專業技術價值的肯定，並逐漸成為專業界年度重要節日之一。6月6日也是台灣政治史上的重要里程碑。2020年6月6日，高雄市舉行第三屆市長韓國瑜的罷免案投票，最終同意罷免票數高達93萬9090票，成功跨越四分之一的門檻，讓韓國瑜成為台灣史上首位被罷免成功的直轄市首長。這項罷免案於同年6月12日正式生效，韓國瑜依法遭解除市長職務，並規定四年內不得再參選高雄市長，後續則由陳其邁補選當選完成剩餘任期。