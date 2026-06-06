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▲梅根的魔性之舞，在《驚聲尖笑》也有展現。（圖／翻攝自IMDb）

▲《驚聲尖笑》中辛蒂（左）與布蘭達（右）閨密重逢，找回系列原味。（圖／翻攝自IMDb）

▲馬龍韋恩斯回歸《驚聲尖笑》，把百無禁忌、踩爛所有底線的作風也帶回來。（圖／翻攝自IMDb）

《驚聲尖笑》系列闊別觀眾13年，再度回歸大銀幕，而且這次還把最核心的元老們給找了回來，包括永遠衰到家卻總是讓人忍不住爆笑的「辛蒂」安娜法芮絲，她上一回在這系列亮相，還沒跟「星爵」克里斯普瑞特交往，現在已是他的前妻。而「布蘭達」蕾吉娜霍爾、「修提」馬龍韋恩斯、「小雷」西恩韋恩斯也一起回歸，諷刺名片名人也更無極限，連《窒友梅根》、《麥可傑克森》都中箭。只要是《驚聲尖笑》系列的忠實觀眾，都很難忘記最初的兩集那種百無禁忌、髒話與有色笑料充斥的風格，那正是馬龍韋恩斯與西恩韋恩斯的註冊商標，後面幾集換上《笑彈龍虎榜》導演大衛祖克接手，逗趣的口味就變得不一樣。馬龍與西恩這次和「星爵前妻」安娜法芮絲回歸，回復「沒有極限、毫不保留」的搞笑作風，連他們自己的《小姐好白》都被拿來修理，梅根與麥可逃不過「攻擊」，也不讓人意外。現在的美國電影，政治正確與DEI（多元、平等和包容）充斥到觀眾也覺得有些過頭，《驚聲尖笑》絕對會拿來做文章，就像辛蒂重見好閨密布蘭達，卻忍不住說道：「我超想抱抱，但我挺川普，應該要種族歧視。」他們回到系列中，再度碰上鬼臉殺手的攻擊，也抱怨好萊塢續集現在都要交棒給下一代當主角，原班要角只是被安排進來傳承，看多了最近的好萊塢系列片，觀眾很難不會心一笑。《驚聲尖笑》就是看過越多話題電影越看得出哪些片子被針對，黛咪摩爾《懼裂》、湯姆克魯斯前女友安娜迪阿瑪斯主演的《捍衛任務：復仇芭蕾》以及《恐怖大媽》、《月光光新慌慌》、《窒友梅根》到近幾年重啟的《驚聲尖叫》新系列和今年奧斯卡獲獎的《罪人》與《一戰再戰》都被波及，才上映一個多月的《麥可傑克森》也難逃消遣，取材極為豐富。在這個說錯一句話就可能被炎上的時代，馬龍韋恩斯等《驚聲尖笑》主創團隊表明，這部片裡沒有任何神聖不可侵犯的主題，也沒有不被吐槽的老哏，還要踩爆每一條底線，準備要把「取消文化」給「取消」掉。他還強調，這部片就是按照韋恩斯家族的公式與配方打造，正是這個世界現在需要的東西，讓大家能聚在一起，一起大笑。《驚聲尖笑》全台熱映中。